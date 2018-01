El Dakar habla cada vez más en español

Roma espera solucionar "con descanso" sus problemas físicos

Joan Nani Roma espera solucionar su problema físico, a raíz de las policontusiones sufridas en la espalda y las cervicales que le obligó a abandonar el Dakar, a base de descanso, según comentó a su llegada a Barcelona, antes de trasladarse a la clínica Dexeus para ser examinado por el doctor Xavier Mir. "No me siento nada bien, después de dos días en un hospital en Lima y con muchos calmantes, me sentía mejor, pero ahora tengo mucho dolor en la espalda", indicó el piloto, que calificó de "situación muy rara" lo vivido durante su accidente a poco de la llegada de la tercera etapa del rally: "No sabía donde estaba, saltamos una duna y perdí el conocimiento a causa del impacto. No fue un error mío. Había una duna cortada y la mayoría de mis compañeros también se la comieron", explicó.