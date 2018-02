El DKV San Fernando se queda sin la necesaria carambola

El DKV San Fernando dejó para última hora los deberes de la fase regular en el grupo de Liga EBA y eso le costó verse abocado a formar parte a partir de ahora del grupo por la permanencia y no del ansiado grupo por el título, con lo que ya hubiera asegurado la continuidad en la categoría. Los isleños cumplieron con su parte al imponerse (66-74) en la cancha del colista, el Betis Energía Plus sevillano, pero dependían de una carambola que no se produjo por culpa de los marcadores de otros encuentros.

El equipo de San Fernando se marchó al descanso con 15 puntos de renta, pero se complicó la vida en el tercer cuarto. No obstante, dejó las cosas en su sitio.