Curry, cada vez más cerca del esquivo MVP

Stephen Curry podría estar a pocos días de conseguir uno de los pocos logros que aún no tiene en su brillante carrera en la NBA: el trofeo de Jugador Más Valioso de las Finales. Y es que de la manera en la que está jugando el base de los Warriors parece complicado que alguien en esta ocasión pueda negarle una distinción que le ha sido esquiva, pese a ser la gran figura de un equipo que ganó dos de los últimos tres anillos disputados.

No obstante, y fiel a lo que ha sido su discurso a lo largo de su trayectoria, volvió a desestimar el esquivo galardón en beneficio de un nuevo anillo. "No es algo que definirá mi carrera", dijo Curry. "Si ganamos este campeonato y no soy el MVP voy a celebrarlo de la misma manera, con una sonrisa igual de grande", afirmó.

Pero hasta el mismo Curry reconoce que en esta ocasión hay algo especial en su juego. Un impulso como el que nunca antes había tenido en las Finales. En el segundo partido batió el récord de triples (nueve) anotados en un partido por el anillo, dejando atrás los ocho triples de Ray Allen con los Celtics en 2010. "Voy a seguir jugando de forma agresiva, con la confianza de saber que tengo la energía y la motivación de ayudar a mi equipo a ganar. Y, normalmente, cuando estoy pensando así, las cosas buenas suceden. ¿Significa eso que ganaré el MVP? ¿A quién le importa? De lo que no hay dudas es que seguiré jugando así", esbozó.

Todo ello, paralelamente, se traduce en una pesadilla para LeBron James y los Cavaliers. Tras los dos primeros encuentros Curry promedia 31,5 puntos, 8,5 asistencias y 6,5 rebotes, números infinitamente superiores a los firmado en las Finales anteriores en las que sus compañeros Andre Iguodala (2015) y Kevin Durant (2017) terminaron alzándose con la distinción de Más Valioso.

"Parece encaminado a hacer algo grandioso, especialmente si seguimos ganando", consideró su compañero Draymond Green. El despliegue del arsenal ofensivo de Curry ha sido absoluto en estas Finales, más que en cualquier momento de su carrera. Porque en su carrera tuvo actuaciones más llamativas, pero no más completas.

Sólo un jugador exhibe mejor guarismos que Curry: LeBron James. Pero de poco le ha servido. Sus Cavaliers, sencillamente, tienen menos talento y hoy en día lucen sin elementos para contrarrestar a los reyes de la Conferencia Oeste, un conjunto en el que si Curry tiene un mal día pueden aparecer Klay Thompson o Kevin Durant. Y es por ello que, aunque LeBron James ha sido el mejor hasta ahora, Curry ha sido el más decisivo. Con el título le llegará también el trofeo al Jugador Más Valioso que aún no tiene.