Curry y los Warriors humillan a unos Spurs sin Leonard

Stephen Curry anotó 29 puntos y lideró el ataque de los Warriors para derrotar por un contundente 136-100 a los Spurs, porniendo el 2-0 en la final de la Conferencia Oeste.

Los Warriors, que dominaron todo el partido y llevan diez trunfos y ninguna derrota en lo que va de play off, no permitieron que el cuadro tejano estuviese nunca por delante en el marcador y el triunfo ya estaba decidido al concluir la primera parte: 72-44.

"Nos merecimos que nos abofetearan, porque jugamos muy mal como equipo. Al margen que ya sabíamos que no tendríamos a Leonard, lo que hicimos en el campo fue todo negativo", declaró el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich tras el choque: "No se trata de hablar de estrategias ni de esquemas sobre la pizarra, simplemente los jugadores no estuvieron en el campo", añadió. "Ahora debemos pensar en cambiar la situación cuando regresemos a nuestro campo para el tercero y cuarto partido, aunque no tenemos la seguridad que Leonard pueda estar con nosotros", apuntó Popovich.

Los Spurs solamente remontaron una desventaja de 0-2 contra los Hornets de Nueva Orleans, que no tenían el potencial que poseen los Warriors, el equipo con la mejor marca de la NBA durante la temporada regular.

El pívot Zaza Pachulia, centro de las críticas de Popovich al señalarlo como el culpable de la lesión de Leonard, recibió una gran ovación por parte de los aficionados de los Warriors. Sin embargo, en el primer cuarto se lesionó al sufrir una contusión en el talón derecho. Pau Gasol apenas sumó siete puntos en los 16 minutos que disputó, capturó ocho rebotes y perdió tres balones.