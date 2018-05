Cuero: "Me he visto marcando el gol que salva a la Balona"

Wilson Cuero, delantero colombiano de la Balona que en su día militó en el Cádiz, afronta el domingo un partido doblemente especial para él. Por un lado porque la afición albinegra confía en que el autor de los dos últimos goles del equipo de La Línea como visitante sea capaz de repetir y ayudar a que la centenaria escuadra linense logre la permanencia en la Segunda División B. Por otro, porque esta temporada ha marcado en los campos de dos de los tres equipos en los que había jugado con anterioridad, Lorca Deportiva y Granada B. Y precisamente del vestuario del Real Murcia, rival esta semana, salió por la puerta de atrás en el mercado del pasado curso después de completar 14 partidos sin anotar un solo gol. El de Cali tiene la posibilidad de quitarse una espinita en el mismo escenario en el que no logró triunfar. "Esta semana he cerrado los ojos y me he visto marcando el gol que salva a la Balona", confiesa el punta.

"No creo que tenga ninguna cuenta pendiente en Murcia; las cosas no salieron bien allí, pero nada más", reflexiona el atacante en voz alta. "Además, estoy convencido de que no es momento de pensar en aquello, sino de centrarse en lo que necesita la Balona y que cada uno tiene que dar lo máximo de sí mismo para ayudar a conseguir el objetivo", abunda el sudamericano.

"Tenemos muy claro que ganar allí no es fácil, porque el Murcia hizo un muy buen equipo y por eso está ahí, pero ya demostramos el domingo pasado ante el Cartagena que nada es imposible", recalca Cuero.