A Crespo, del Conil, le cae una sanción de cinco encuentros

Bastante trabajo ha tenido el Comité Territorial de Competición Sénior en lo que respecta a la pasada jornada del grupo I de División de Honor Andaluza.

La sanción más elevada, de cinco partidos, ha recaído sobre Crespo (Conil) por agredir a un contrario sin generar lesión. Otro futbolista perteneciente a un club de nuestra provincia, Luis Lara (Rota), ocupa la siguiente posición en el escalafón pues se perderá tres encuentros, en concreto por provocar la animosidad del público sin llegar a conseguirlo. Ambos jugadores fueron expulsados en el transcurso del derbi provincial del Pérez Ureba.

Las restantes sanciones fueron por una jornada, componiendo la lista Sebas (San José), Mimi (At. Algabeño), Kisko (At. Antoniano), Luisma (San Roque), Cheíto (San Roque), Sergio (Cartaya), Kiko (Chiclana Industrial), Brahim (Conil), Israel Domínguez (Coria), Lolo (Estrella San Agustín), Manuel Rodríguez (Isla Cristina), Iván (Rota), Barba (Xerez DFC), Jorge Herrero (Xerez DFC), Diego Trsitán (entrenador del At. Algabeño) y Romerito (entrenador del Rota).

Además, ha sido clausurado por un encuentro el terreno del Coria, al que se descuenta un punto.