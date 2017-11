Coronilla, cómo no, se lleva la corona de Láser

Los andaluces Antonio Coronilla (Láser Standard) y Arturo Montes (2.4mR), junto a las parejas Elías Aretz/Pablo García (Canarias), Laura Akrich/Clara Llabrés (Baleares), Pablo Flethes/Manuel Páez (Andalucía), Conrad Konitzer/Fernando Rodríguez (Baleares), Julia Miñana/Silvia Sebastiá (Comunidad Valenciana) y Giuletta Lang/Tess Provenzal (Baleares), firmaron ayer los títulos nacionales puestos en juego desde el pasado jueves en aguas de la Bahía de Cádiz.

Las clases Láser Standard y 420 apuraron la cuarta y última jornada de la Copa de España con dos pruebas más, mientras la vela adaptada 2.4mR finalizó con tres nuevas pruebas en la segunda y última del Campeonato de España. En ambos casos lo hicieron en un día mucho más tranquilo en lo que a condiciones de viento y mar se refiere, marcado por vientos de poniente de entre 8 y 10 nudos que se hicieron esperar hasta pasado el mediodía.

En la clase Láser Standard, Antonio Coronilla (CN El Trocadero de Puerto Real) puso su firma a la Copa de España y consiguió además, con dos terceros, el subcampeonato absoluto por detrás del italiano Giovanni Coccoluto, deportista que dejó escapar el único tanto de la semana sumando un cuarto a su ristra de primeros. Completó el podio el balear Ramiro Foguet, quien sin poder alcanzar al local sí subió un puesto tras cerrar con un segundo y un sexto.

En la clase 420, los andaluces Pablo Flethes y Manuel Páez (CN Puerto Sherry/CN Sevilla) cumplieron su objetivo y mucho más. Los anfitriones lograron la Copa de España Juvenil Sub 19 y se colgaron el bronce absoluto por detrás de los campeones de la Copa de España en esta categoría en sus versiones masculina y femenina: los canarios Elías Aretz y Pablo García y las baleares Laura Akrich y Clara Llabrés, primeros y segundas, respectivamente. El de la despedida fue un día irregular para Flethes y Páez, pues solo pudieron validar un cuarto lugar que no les dio para lograr el máximo, algo que no resta ni un poco de mérito a su gran actuación frente a los de la categoría superior.

En su misma clase, Sub 19, pero en versión femenina, se confirmaron campeonas las valencianas Julia Miñana y Silvia Sebastiá, novenas de la general, y también lo hicieron en Sub 17 los baleares Cornrad Konitzer y Fernando Rodríguez, y Giuletta Lang y Tess Provenzal.

Impresionante final en la clase de vela adaptada 2.4mR, donde el Campeonato de España no se resolvió hasta la séptima y última prueba, dejando un triple empate como punto y final. El último asalto se completó después de tres pruebas que se repartieron, en lo que a victorias se refiere, los andaluces Arturo Montes y Borja Melgarejo, y el javense Rafael Andarias. La de Montes en la última prueba fue decisiva para resolver de su lado el empate con sus rivales y proclamarse campeón de España por segundo año consecutivo, mientras un segundo del foráneo frente a un cuarto de Melgarejo decidieron también el orden entre ambos, con el regatista del CN Puerto Sherry cerrando el podio.

Los ocho nuevos campeones de España recibieron los galardones en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto, en un acto que contó con la presencia de Francisco Coro, presidente de la Federación Andaluza.