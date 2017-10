Coronación de Inglaterra

Inglaterra se proclamó por primera vez campeona del mundo sub 17 al derrotar a España gracias a su superioridad física y su no poco talento, en un partido que los españoles empezaron ganando 0-2, pero en el que su orden y corazón no fueron suficientes para contener la fortaleza del rival.

La selección inglesa se tomó además la venganza en Calcuta de su derrota en la final del Europeo sub 17 de Croacia ante precisamente el combinado español.

Abrió el marcador España tras una jugada por la izquierda que Abel Ruiz terminó con centro al área, y Panzo, en su intento de quitarle la pelota a Gelabert, le dejó el balón a Sergio Gómez, que agradeció el regalo empujando la pelota a la red.

El segundo tanto español llegó a los 31 minutos. Abel Ruiz, esta vez escorado sobre la derecha, centró al área pequeña para Gelabert, quien, rodeado de defensas y sin opción de remate, jugó de memoria hacia Sergio Gómez, que tenía preparada la carabina.

Inglaterra se tambaleó, pero volvió en sí y se lanzó de manera frenética sobre la portería de Álvaro. Rondó el gol en un remate de Foden que cabeceó y un disparo seco de Hudson Odoi al palo, y acertó al filo del descanso con una internada por la derecha de Sessegnon que acabó en pase para que Brewster cabeceara completamente solo.

En la segunda mitad, Foden se sacó de la chistera un pase imposible para que Sessegnon sirviera a Gibbs White el tanto del empate. El tiempo volaba a favor de Inglaterra, y Hudson Odoy le robó la pelota a Morey para darle en bandeja a Foden el tercero.

La suerte estaba echada. Una falta desde la izquierda colgada al segundo palo acabó con Guehi hiciera el cuarto. Y con el partido casi acabado, un contragolpe acabó en los pies de Foden, quien cerró la cuenta.