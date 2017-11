Coria, un test duro para Zafra

Después de ocho jornadas consecutivas sin perder y de alcanzar el liderato pese a empatar en casa con e Montilla, el Conil aprieta los dientes para hacer frente este mediodía a un desplazamiento complejo hasta Coria. El equipo de Javier Zafra tiene un serio test en el feudo de un ex de Segunda B y Tercera que descendió la pasada campaña y que cuenta con una plantilla potente para regresar a categoría nacional. Espadas en todo lo alto entre conileños y corianos sobre el césped del Guadalquivir.

Las tablas con el Montilla frenaron un poco las elevadas prestaciones de los amarillos que, no obstante, siguen dejando sensaciones muy agradables que quedan confirmadas con el hecho de ocupar el primer puesto. Aunque abiertamente no se diga por su nombre, el club del Pérez Ureba sabe que debe pelear por algo más que la zona alta. Las miras son el ascenso a Tercera, pero siempre desde la humildad de no sentirse un gallito y pelear cada punto como el más modesto.

"El Coria es uno de los mejores equipos de la categoría. Debemos ser súper competitivos, estar muy juntos y tener gente arriba con claridad de ideas. Si a eso le añadimos la capacidad de mantener la portería a cero, el escenario que tendríamos sería favorable", explicaba ayer el técnico de la escuadra jandeña. Un Javier Zafra que se queda sin Rafa Marín por un problema muscular, pero que recupera a Raúl Palma, ausente contra el Montilla, cuya baja la acusó el equipo.

La clasificación está apretada en la zona alta con cuatro conjuntos en tres puntos, desde el líder Conil, con 23, al Isla Cristina, con 20. De ahí a que la visita conileña al Coria -es quinto- tenga una importancia enorme por lo que supondría anímica y numéricamente salir bien del trance.