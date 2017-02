Cordera tiene que disculparse

La batalla judicial entre Victoriano Cordera y Antonio Bohórquez, el ex presidente y el actual mandatario del Puerto Real da sus últimos coletazos. En el auto judicial publicado recientemente, las partes alcanzaron un acuerdo en el acto de la vista, celebrada el pasado mes de julio, por el que Cordera se compromete a diligenciar públicamente las declaraciones vertidas sobre Bohórquez en abril de 2013 en un medio de comunicación ya desaparecido. En la transacción, homologada judicialmente, se recoge que "nunca fue intención de su autor conculcar el derecho al honor del actual presidente, a quien no tiene motivo ni fundamento alguno para achacar peyorativamente nada, tratándose las declaraciones publicadas de una crítica a la situación del club". De la misma manera, Cordera se compromete a indemnizar a Bohórquez mediante el pago de 200 euros a ingresar en la cuenta corriente de titularidad de la Cruz Roja de Puerto Real.

Hay que remontarse casi cuatro años atrás para conocer cuáles son las palabras de las que se retractaría el entonces dirigente de la entidad deportiva. En el texto que recogía dichas declaraciones, Cordera manifestó que al empezar a dirigir el Puerto Real CF en agosto de 2012 "me encontré con una situación caótica provocada por los desmanes de Antonio Bohórquez, [...] al cual no le bastó con que embargaran el suelo de Entrevías por más de un millón de euros, sino que además modificó el convenio con el Ayuntamiento por dinero en efectivo y firmó a la Epsuvi una cláusula que dice que hasta que el Puerto Real no levante sus embargos, ésta no pagará ninguna certificación de obras, condenando el patrimonio del club".

Victoriano Cordera también apuntó en su día que "las pistas con las que contaba el equipo en las instalaciones deportivas de Río San Pedro la temporada anterior nos han sido denegadas este año por un impago de Bohórquez que alcanza los 5.000 euros". La directiva de aquella época afirmó que desde 2005 el Puerto Real había ingresado más de dos millones de euros y no se explicaban en qué se había invertido el dinero. "La pasada temporada (2011/2012) el club ingresó 126.000 euros, de los cuales solo 60.000 se destinaron al equipo. ¿Dónde está el resto?", concluye Cordera.

Lo que no especifica el auto es el plazo que tendrá el ex presidente para restituir el derecho al honor de Bohórquez, razón que motivó la denuncia del segundo.