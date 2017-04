La Copa de España de surf llegó a La Fontanilla

La playa conileña de La Fontanilla acogió el fin de semana la segunda de las pruebas puntuables para la Copa de España de FESurfing (3 estrellas) en las categorías Open y Junior. Esta octava edición del Costa de la Luz Winter coronó en las diferentes categorías que se disputaron a Julián Cuello (Surf Open), Alberto Fernández (Longboard), Jesús Suárez (Bodyboard), Juan de los Reyes (SUP olas), Melania Suárez (Open Femenino), Melania Suárez y Endika Garai (Sub 18), Nerea Donaire y Joan Villar (Sub 16) y Anne Calderón y Moisés Domínguez (Sub 14). Este campeonato contó con más de 160 inscritos y aseguró una plaza para el Campeonato de España de las diferentes finales.