Contrarrestando el carnaval

El problema es que se encontrará casi sin dos días más para poder entrenar, ya que el viaje se tendrá que efectuar el viernes por la mañana y no habrá muchas opciones de realizar una sesión en la misma mañana del sábado para que los jugadores lleguen al partido al cien por cien.

Noly no se cortaba al decir que "es complicado y sabemos que los aficionados de siempre estarán con el equipo, llueva, haga viento o haya algún acto que pueda cortar su estancia, pero los indecisos son los que nos preocupan, aunque creemos que al final el equipo estará bien arropado desde las gradas".

Pues pensando en ello la directiva del San Fernando decidió, a principios de semana, poner en marcha la campaña No digas ni pío , en la cual, en clara referencia al equipo grancanario, se ha decidido que cada socio del equipo azulino tenga la opción de pasar por el club para retirar, de manera gratuita, dos localidades iguales a las que tienen asignadas como socios.

El técnico del cuadro azulino podrá contar con todo el plantel

Las cosas marchan viento en popa en el apartado deportivo. José Pérez Herrera tiene la agradable noticia esta semana de que todos sus jugadores estarán disponibles para el partido que dará comienzo a las 12 del mediodía y que será arbitrado por el colegiado Manuel García Gómez, del colegio extremeño. Cabe recordar que el técnico jerezano no pudo contar para el partido ante el Granada B con el medio centro Theo, que tuvo que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Una vez recobrado el mismo, todo hace indicar que el gaditano volverá al once inicial en detrimento de Raúl Palma, que debutó con la camiseta azulina en tierras granadinas. Por lo demás, Javi Casares ya ha superado sus molestias de manera definitiva y se vistió de corto el pasado domingo, por lo que habrá que esperar lo que resta de semana para conocer si el jerezano volverá al once o esperará su oportunidad en el banco.