El Conil, claro favorito contra el 'farolillo rojo'

El Conil saltará este mediodía al terreno de juego del Pérez Ureba con el cartel de indiscutible favorito pues a su posición privilegiada al marchar tercero de la clasificación se unen sus excelentes números cuando actúa al amparo de la afición jandeña y la condición de colista del adversario de turno, el Ciudad Jardín cordobés.

Los locales intentarán conseguir la que sería su tercera victoria consecutiva después de las obtenidas en sus dos compromisos anteriores, contra el Estrella San Agustín y el derbi provincial disputado en San Roque. De prolongarse esa racha, las esperanzas de cara a consumar el ascenso a Tercera División se verían lógicamente incrementadas a pesar del negativo arranque de la segunda vuelta, en el cual se alinearon sendas derrotas, la primera de ellas bastante sorprendente al sucumbir en casa ante el Rota y la segunda en el feudo lebrijano del Atlético Antoniano.

El único integrante de la plantilla anfitriona que no se halla en disposición de ser de la partida es Crespo, que cumple este fin de semana el cuarto encuentro del castigo de cinco que le fue impuesto recientemente por parte del Comité de Competición de la Federación Andaluza.

En el capítulo de novedades aparece la más que probable presencia en el banquillo de los dos futbolistas fichados esta semana. Se trata del delan tero isleño José Mari, que regresa al Conil procedente del Bazán, y el argentino Andrés Heredia, un medio centro cedido por el Arcos que atesora veteranía y calidad técnica después de haber jugado incluso en la segunda categoría de su país.

Javier Zafra, el entrenador roteño del Conil, no las tiene todas consigo a pesar de la teórica diferencia de potencial entre ambas escuadras: "No me fío un pelo de los equipos de abajo porque hay que recordar que tanto el Montilla como el Rota ya nos sorprendieron en nuestro campo. Además, el Ciudad Jardín ha mejorado últimamente y ha ganado sus dos últimos choques, incluida la visita al Pozoblanco. Si ha sido capaz de vencer en Pozoblanco, este rival puede ganar a cualquiera de los conjuntos del grupo".