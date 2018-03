El Conil afronta en Isla Cristina su segunda salida consecutiva

El Conil no titubea. A estas alturas de la temporada sería ya absurdo andar con medias tintas, así que asume su papel de candidato al ascenso a Tercera División. La segunda plaza que ocupa y, sobre todo, las sensaciones que transmite semana tras semana no dejan lugar a la duda. Los jandeños apuestan firmemente por el regreso a la categoría nacional. Dicho esto, nadie lanza campanas al vuelo y se tiene claro que el trabajo realizado se irá al traste si no se mantiene la misma línea y mentalidad de humildad, empezando por el choque de hoy en Isla Cristina, segunda salida consecutiva tras la de la anterior jornada en La Algaba.

La victoria en la localidad sevillana ha confirmado el buen momento de los amarillos, que pretenden prolongar la racha pese a la dificultad del rival, que ocupa plaza en la zona templada de la tabla, y especialmente del campo, un césped natural que se encuentra en pésimo estado y puede estar aún peor después de las últimas lluvias.

Zafra valora todos los aspectos pero no esconde que viajan con la premisa de regresar con los tres puntos. "Nos enfrentamos a un rival complicado, que lleva tres partidos sin ganar y sólo ha sumado un punto de los últimos 12 posibles", advierte el técnico, que no oculta su preocupación por el mal estado del terreno de juego, "porque suele perjudicar más al que busca el triunfo, propicia un partido feo, de pelotazos, y en el que las fuerzas se igualan". No obstante, el preparador roteño, que sólo cuenta con la baja del sancionado Narváez, expulsado contra el Algabeño, tiene claro que disponen de "argumentos más que suficientes" para ganar.