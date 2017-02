Confianza justa en el Cádiz B

El campo Ramón Blanco, en El Rosal, será escenario hoy del choque entre el Cádiz B y la Olímpica Valverdeña. Una cita en la que el filial amarillo confía en dar otro paso hacia su objetivo inaplazable: el ascenso.

La victoria laboriosa en Rota y que otros resultados ayudaran mantienen al equipo de Baldomero Hermoso Mere en una situación privilegiada y con las máximas garantías de estar en el camino adecuado.

La actualidad del conjunto amarillo sólo se empaña por la ausencia de Ezequiel, que sufre una gastroenteritis que le deja hoy fuera. En cuanto al once, las variaciones efectuadas por el técnico frente a la Roteña dieron un buen resultado, por lo que hoy puede tomar alguna decisión que no sea cómoda para algún jugador. No obstante, cuando lo colectivo funciona, los intereses particulares pierden fuerza. Mere valora el esfuerzo en Rota. "Vino bien la victoria ante la Roteña porque significó el premio a un partido muy trabajado". Pero avisa del factor que marca un encuentro contra un rival que está en zona de descenso. "Estamos advertidos tras la dificultad que vivimos ante el Viso".