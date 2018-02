Complicado desplazamiento a Jaén para el conjunto sénior del CR Atlético Portuense

El equipo sénior masculino del At. Portuense tiene este fin de semana el desplazamiento más complicado de toda la liga ya que visitará al Jaén Rugby, líder indiscutible de la Primera División territorial. El conjunto de Jaén se encuentra primero de la clasificación, con todos sus partidos ganados salvo un empate que le pudo sacar el Universidad de Málaga. Los portuenses se hallan a 14 puntos de distancia, en el tercer puesto con tres partidos perdidos, pero a pesar de ello han de intentar conseguir la victoria para consolidarse en esta tercera posición e incluso aprovechar la oportunidad para subir un puesto si el Ibérica Mairena pincha en su partido. A partir de las 12:30 horas del domingo jugará el CRAP en el campo Las Lagunillas de Jaén con una formación algo mermada por las bajas por lesión con las que afronta el desplazamiento. La jornada la abrirán las féminas con su participación en el V Seven femenino, que organiza el Universidad de Granada a partir de las 10:00 en el campo de Fuente Nueva de la universidad granadina. Este torneo seven se desarrollará durante todo el día de mañana dado que al mismo acudirán 16 equipos procedentes de todas las provincias andaluzas. El sénior femenino de El Puerto se encuentra en una línea ascendente de juego y torneo a torneo se va consolidando como uno de los mejores equipos andaluces, encontrándose actualmente cuarto clasificado en la competición de seven. También mañana jugarán los Sub-18, a partir de las 12:30 en el polideportivo Rafael Sánchez contra el Tartessos de Huelva en un partido en el que no han de tener problemas para conseguir la victoria.

Imagen del partido de la primera vuelta jugado en El Puerto contra Jaén, que terminaron llevándose los visitantes para dar la primera sorpresa y dejar evidencia de que sería una liga complicada para el At. Portuense.