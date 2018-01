Comienza la segunda vuelta para el sénior del Club de Rugby Atlético Portuense

El primer equipo del CR Atlético Portuense comienza el domingo la segunda vuelta de la competición ante el CR Málaga, a partir de las 12:30 horas en el polideportivo portuense Rafael Sánchez. Comienza esta segunda ronda con el objetivo de enmendar los errores cometidos en la primera vuelta, que lo descolgaron de los primeros puestos en los comienzos de la competición. No se lo pondrán fácil los malagueños, que se encuentran terceros igualados a puntos y partidos ganados con los portuenses, por lo que es prioritario vencer y, si es posible, obtener el punto bonus y sacar una ventaja mayor de ocho puntos, que fue la diferencia que lograron los malagueños en la ida. Comenzarán la jornada las féminas del club mañana con su participación en el torneo de Seven que se organiza en Puertollano a partir de las 10:00. Al torneo acudirán 14 equipos procedentes de todas las provincias andaluzas, estando clasificado el equipo portuense como cuarto en la clasificación general y con opciones de subir un puesto si hacen un buen torneo este sábado. Por su parte, las categorías inferiores también compiten el domingo, comenzando los Sub-14, que se desplazarán a Algeciras para jugar su partido a partir de las 10:45 contra Unión Rugby Cádiz, ante el que han de obtener una nueva victoria para seguir creciendo como equipo. Los Sub-16 viajan a Sevilla para jugar su primer partido de la Copa FAR contra Ciencias de Sevilla en partido eliminatorio a una sola vuelta. En caso de ganar, le daría el pase a semifinales. El partido se jugará el domingo a partir de las 12:00 en las instalaciones de La Cartuja de Sevilla.

