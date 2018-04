Combate nulo en Chapín

El Xerez DFC debe esperar un poco para cerrar el ansiado ascenso a Tercera. Los azulinos no pasaron ayer del empate a cero en Chapín ante el Conil, segundo clasificado, y dejaron escapar los primeros puntos de la temporada como locales. A falta de cuatro jornadas para el final de Liga, la escuadra xerecista es líder de su grupo con 64 puntos, a cuatro de su rival de ayer y a siete del Coria, que hizo los deberes ante el Isla Cristina en el Guadalquivir (2-1).

El partido se le complicó al conjunto de Masegosa muy pronto por la expulsión infantil de Sergio Iglesias (18') y a partir de ahí nada fue fácil para un bloque que lo dio todo y que en la recta final del choque apretó al que le faltó serenidad para haber resulto de forma distinta alguna de las oportunidades de gol que se le presentaron. Un empate, de todos modos, que no es malo. Y es que ya se sabe, cuando no se puede ganar, es mejor no perder.

El choque arrancó con ritmo y un DFC con ganas de abrir pronto la lata pero demasiado precipitado a la hora de finalizar las jugadas de ataque. Pero el dibujo táctico inicial duró poco a los xerecistas, que a los 18 minutos perdieron a Sergio Iglesias y se quedaron con diez.

El partido desembocó en unos cauces que favorecían más al Conil que al cuadro local. Se volvió bronco, con entradas duras, poco ritmo y una grada enfurecida con la actuación del trencilla malagueño, nada dispuesto a cortar de raíz el juego visitante.

El Conil sólo le vio la cara a Camacho en el minuto 42, cuando un balón de Cornejo lo remató Kalhou a las manos del meta azulino. Justo después, Cuenca remató un balón claro por encima del larguero, José Mari tuvo que salir del terreno de juego lesionado (44') y Silveira también disparó flojo a las manos de Camacho.

El segundo acto arrancó con un cambio en el Conil, Juanca por Heredia, y con un escenario similar al del primero. Mucho juego subterráneo y pocas acciones de gol. El crono corría a favor de un rival bien plantado en el campo y con la lección aprendida, no perder era el reto claro y aprovechar alguna contra con la que sorprender.

Joselito Cornejo, muy vigilado y al que apenas le llegaron balones, lo intentó sin fortuna. En el 75', Carlos Cuenca batió a Gallego pero el árbitro no dio validez al gol por fuera de juego. Estaba algo más cerca el 1-0 que el 0-0 porque el Conil entregó la cuchara en los últimos quince minutos y ya sólo se preocupaba de salvar el punto que tenía atado.