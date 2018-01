El City paga la cláusula de Laporte

Aymeric Laporte no quiere que su marcha al Manchester City, confirmada ya tras abonar los 65 millones de su cláusula de rescisión, sea interpretado por el Athletic ni por su entorno "como un adiós", sino como un "hasta pronto" a un club que considera "único, diferente" y al que "jamás" olvidará.

"Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto. Aquí dejo un club único, diferente y que jamás olvidaré. Por todo ello eskerrik asko!!!", ha dicho el central francés en una extensa carta de despedida difundida a través de las redes sociales.

"Quiero agradeceros todo lo que me habéis dado. Llegué siendo un adolescente y aquí me he formado como persona y como futbolista", recordó.

En la carta al Athletic y a su afición, Laporte confirmó que tenía la intención de ofrecer una rueda de prensa de despedida, pero el club inglés prefirió que su primera comparecencia ya como futbolista citizen sea en Manchester.

"Mediante estas líneas, quisiera despedirme del Athletic y de toda su afición. Me habría gustado hacerlo mediante una rueda de prensa, algo que contaba con el visto bueno y la colaboración del Athletic, pero finalmente no podrá ser para cumplir las normas del otro club (el City). Lo más seguro es que publicaré alguna cosa en las redes para transmitiros mis sentimientos", adelantó.

Laporte tiene claro que cuando se refiere al Athletic habla "de un club único". "Cuando hablo de un club único hablo del Athletic porque con una filosofía ni mejor, ni peor, simplemente diferente, me he sentido protagonista de un relato de Astérix y Obélix, una vivencia que jamás olvidaré".