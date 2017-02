El City de Guardiola ya es segundo

El Manchester City se aupó a la segunda posición de la Liga inglesa, tras imponerse este lunes por 0-2 en su visita al campo del Bournemouth, en un encuentro marcado por la lesión del delantero brasileño Gabriel Jesús El joven atacante del City, que relegó por tercer encuentro liguero consecutivo a la suplencia al argentino Sergio "Kun" Agüero, apenas pudo permanecer un cuarto de hora sobre el césped del Vitality stadium, aquejado de una dolencia en el pie derecho. Un contratiempo que no mermó el poderío ofensivo del conjunto dirigido por el español Pep Guardiola, que encontró en la velocidad por las bandas de Raheem Sterling y, sobre todo, del alemán Leroy Sané, el mejor camino para llegar una y otra vez a la portería rival. Precisamente de una veloz internada por la banda izquierda de Leroy Sané llegó a los 29 minutos el primer gol (0-1) del Manchester City, obra de Sterling, que a diferencia de los ocurrido tres minutos antes, cuando estrelló en el poste un buen centro de Sané, en esta ocasión no desaprovechó el "regalo" del extremos alemán. Un gol que el Bournemouth, que cuenta por derrotas los siete partidos que ha disputado en 2017, pudo igualar apenas un minuto más tarde, pero el colegiado anuló el tanto de Joshua King para los locales por falta previa del atacante sobre el defensa John Stones. Decisión que no amilanó al conjunto local, que siempre encontró en la velocidad de Jordon Ibe, una auténtica pesadilla pare el lateral izquierdo Fernandinho, un resquicio para poder seguir soñando con la igualada. Empate que a punto estuvo de lograr el Bournemouth a los 67 minutos en un disparo desde fuera del área del centrocampista irlandés Harry Arter que obligó a lucirse al guardameta argentino del City Willy Caballlero. Un susto que pareció espabilar nuevamente al conjunto de Manchester que sentenció dos minuto más tarde la contienda con un gol en propia meta del defensa Tyrone Mings al tratar de evitar el remate del Kun Agüero, tras una eléctrica internada de Raheem Sterling. El Manchester City pudo ampliar incluso más su ventaja, pero el larguero impidió a Leroy Sané lograr a los 84 minutos un gol, que hubiera premiado el excelente partido del jugador alemán ante el Bournemouth. Una nueva madera que no evitó al equipo de Pep Guardiola sumar un triunfo (0-2), que deja a los "citizens" en la segunda posición de la tabla a ocho puntos del líder, el Chelsea.