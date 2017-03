Chule deja el Chiclana y cuelga las botas

Tras toda una vida dedicada al fútbol, Manuel Jesús Pérez García Chule, ha decidido colgar las botas y dejar el Chiclana. La oportunidad laboral que le ha surgido en Gibraltar es "irrechazable" y pone punto final a su carrera deportiva. "Este año ya no tenía pensado jugar pero cuando me llamó el presidente este verano no pude decir que no", reconoce el centrocampista.

El partido del domingo ya fue una despedida anunciada, aunque solo lo sabían en el seno del club. Pero la imagen y la garra que derrochó sobre el césped tenían sabor a despedida. "Me he dejado la piel por este club. Tenía muchísimas ganas de volver al Chiclana y despedirme tal y como empecé". Y es que tras dos años en Inglaterra, jugando en el Middleton Park y en el Robin Hood, volvió al equipo de sus amores, "estaba loco por venirme a España". Es curioso porque Chule ya estuvo en el Chiclana cuando el equipo militaba en Tercera División, pero no llegó a debutar. También estuvo en la pretemporada con Pepe Fernández pero no contaron con él al inicio de la competición. Con Raúl Procopio en el Novo Chiclana disputó una gran vuelta y fue requerido por el Conil, lo que supuso un salto de Segunda Andaluza a Tercera. Cuando Bartolomé Cháves le llamó a principios de temporada, ya estaba Kiko Prieto en el banquillo, "y yo le dije que tenía intención de retirarme pero le dí el sí cuando me dijo los compañeros que iba a tener, que ya habían estado conmigo en el Novo, porque siempre he tenido esa espinita clavada".

Chule solo tiene buenas palabras para la plantilla, los tres entrenadores y preparadores físicos que han pasado por el banquillo del conjunto blanco, de los que destaca cualidades personales y las enseñanzas que han aportado a la plantilla. El centrocampista cierra así un ciclo deportivo de la misma manera que lo empezó: "Debuté contra el Cádiz B en el Rosal hace ya varios años y mi último partido como futbolista ha sido contra el mismo rival, esta vez en el Municipal, y con el Chiclana haciendo un gran partido", remata.

A sus 30 años ha decidido retirarse porque "el fútbol te quita mucho también, no he tenido tiempo para nada más y he priorizado el deporte sobre mi vida personal. Por eso creo que ya ha llegado el momento de dejarlo y empezar a disfrutar de otras parcelas personales que hasta ahora había tenido que aparcar", continúa.

El chiclanero deja huella y mella en la entidad blanca, pues era uno de los baluartes del vestuario. Tanto sus compañeros como la afición le echarán mucho de menos, así como la prensa encargada de cubrir al primer equipo de la ciudad, con los que el trato siempre ha sido exquisito. Chule se retira joven, con la intención de recuperar el tiempo perdido en su vida personal. "Me marcho con mucha pena por todo el apoyo que he recibido tanto del vestuario, como de la directiva y la afición", concluye. Por nuestra parte solo queda darle las gracias por los buenos momentos que ha dejado en cada partido y desearle suerte en esta nueva etapa. Adelante, campeón.