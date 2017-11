Chico Díaz deja mudo Los Barrios en el 96'

Un gol de Chico Díaz en el tiempo añadido salvó los muebles del Algeciras en un derbi comarcal que la Unión ya celebraba como su primera victoria de la temporada en casa. Los barreños se quedaron con la miel en los labios tras adelantarse con un golazo de Pirulo y correr como jabatos, sobre todo cuando jugaron en inferioridad numérica durante casi toda la segunda parte por la expulsión de su goleador. Los algeciristas evidenciaron que siguen en crisis y sólo la fe cuando más negro lo tenían evitó un golpetazo en toda regla.

El esperado derbi de la necesidad no contenta a nadie. Si acaso una pizca a los de José Antonio Asián, que rescataron un punto in extremis. No obstante, las caras de los muchos aficionados algeciristas que ayer se acercaron a la Villa reflejaban un sentir muy distinto, una preocupación colectiva por la imagen de un equipo que ya lleva cuatro jornadas sin ganar y anoche dejó pasar otro tren hacia el liderato.