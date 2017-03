El Chiclana visita Chapín con cautela

La cuesta arriba del Chiclana continúa una jornada más, esta vez en casa del Xerez DFC. El conjunto blanco hace un mes que no conoce la victoria y solo ha sido capaz de sacar un punto el pasado domingo frente al líder. La distancia que les separa de la zona peligrosa sigue siendo demasiado escueta como para no tenerla en cuenta, por lo que Moisés Arteaga se las tendrá que ingeniar como pueda para no volverse sin los tres puntos. Los jerezanos también necesitan ganar para no descolgarse de la zona alta, viniendo de una mala racha y con su técnico pendiendo de un hilo.

"Intentaremos estar más cerrados a la hora de defender al ser un campo muy grande y tratar de aprovechar las ocasiones que tengamos. Ahí va a estar la clave para poder sacar algo positivo de Chapin", afirma Arteaga, que considera también que "el DFC es un candidato a subir de categoría, aunque ahora esté acusando un poco la presión, pero es un equipo fuerte al que va a ser muy complicado ganarle".

Iván y Javi Muñoz son baja y vuelven Joaqui, Periano y Fuster.