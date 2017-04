El Chiclana va hoy con todo lo que tiene ante el Pozoblanco

El Chiclana pondrá toda la carne en el asador este mediodía para enfrentarse al Pozoblanco en el Municipal. El conjunto blanco saltará desde el minuto uno "a por los tres puntos, sin dejar nada para después", cuenta el entrenador, José Antonio Neva. La necesidad de sumar de tres en tres aprieta más que nunca y el tiempo se acaba, porque "aunque somos el equipo mejor situado de los de abajo queremos certificar la permanencia ya". Es fundamental sellar la salvación lo antes posible para evitar sustos de última hora y tener que mirar los marcadores de otros partidos mientras juegan los suyos y, tras una temporada tan movida, la tranquilidad se antoja esencial ya.

El once que saldrá de inicio será de gala. Neva no se va a guardar ninguna bala en la recámara porque, como confirmaba más arriba, tanto él como el resto de la plantilla están totalmente concienciados y seguros de que serán capaces de mantener al Chiclana en División de Honor. Cierto es que este equipo tiene un banquillo tan titular como los que empiezan cada partido, lo que hace que la seguridad en la plantilla no se vea nunca afectada con los cambios.

La peor parte son los numerosos apercibidos con cuatro amarillas que tiene el vestuario y la recaída de Cornejo, que aún no se ha recuperado totalmente de su lesión y queda descartado de la convocatoria.