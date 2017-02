El Chiclana se rehace tras la victoria en Rota

Parece que por fin las aguas vuelven a su cauce en el Chiclana CF. Después de un mes de enero con mucho movimiento en el vestuario, sobre todo de salidas, el conjunto de Moisés Arteaga volvió a encontrarse con la victoria en casa de la Roteña, la primera desde que llegó el técnico al banquillo blanco. Y lo hizo por todo lo alto: con seguridad sobre el césped y goleada a domicilio. Además, esta semana empezaba con buenas noticias: han vuelto al club dos viejos conocidos del Municipal, Rafa Marín y Antonio Fuster,que reforzarán el centro del campo.

La parte psicológica también se había visto afectada desde las vacaciones de Navidad, pues el equipo no llegaba a encontrarse en el campo, los jugadores no acababan de concentrarse y todo eso también se ha visto reflejado en los resultados, coincidiendo con la llegada de Arteaga. Era como si todo lo conseguido hasta el momento se hubiera desvanecido, pero a base de trabajo y de convencimiento, la imagen negativa parece haber quedado atrás. Este mediodía será el momento de confirmar si los del Municipal han salido de ese bucle para enderezar el ritmo de la competición. "Poco a poco y a base de entrenamiento, no solo físico, sino haciéndoles creer que son capaces de todo lo que se propongan poniéndole ganas y recobrando la ilusión" es la única fórmula que ha aplicado el entrenador, pues "soluciones mágicas no hay".

El míster además podrá contar con todos los jugadores a su disposición, pues esta semana no hay bajas nuevas ni la plantilla tiene ningún sancionado. Entrarán en la convocatoria los juveniles Raúl y Pablo que "de momento seguirán en el primer equipo".