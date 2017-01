Un Chiclana inestable

Lo que se está viviendo en el Chiclana es incomprensible, histriónico casi rozando lo esperpéntico y, sobre todo, poco serio para lo que se le presupone a una entidad con su nombre, su historia y su nivel. Pero hay que remontarse mucho más atrás de estas tres aciagas jornadas que llevamos de año para entender la problemática, aunque tampoco se puede partir de una fecha exacta, puesto que se trata de pautas de comportamiento que se vienen aplicando en el seno del club desde hace bastante tiempo. Y de aquellos barros vienen estos lodos en los que se encuentra ahora el conjunto blanco, a todos sus niveles.

La afición chiclanera se ha acostumbrado a que por el club lleguen y se marchen jugadores constantemente. Y eso, tarde o temprano, acaba desestabilizando a la directiva y a la plantilla. El asunto más reciente es la petición de la carta de libertad por parte de Samuel y Josemi Caballero que, según el presidente, Bartolomé Cháves, "se comprometieron a disputar toda la temporada con el equipo". De la misma manera, dice el mandatario, hizo el entrenador Raúl Procopio, "rechazando ofertas incluso de Segunda B e incumplió su palabra". Cháves les ha concedido a ambos jugadores lo que pedían, pero espera llegar a un acuerdo económico con el St Joseph, al que se marchó Procopio y que ahora quiere contar con Samuel y Caballero.

Lo que no debería ser habitual, y en el Chiclana lo es, es que no se respete el compromiso (verbal o no) que se adquiere a principio de curso. Tres entrenadores en cinco meses, jugadores fichados en pretemporada -como Joselito Cornejo o Crespo- y que en menos de una semana se marchen al Conil sin más. Juveniles como Carreño y Tomás, que eran convocados con Kiko Prieto, están jugando en Ceuta; el central Mario, en el Balón. A Cubero, Dominique o Alberto Chus también se les dejó ir, en más de un caso por no contar para los entrenadores que han ido pasando por el banquillo blanco desde que empezó la presente campaña. En cuanto a las llegadas también se da el curioso caso de que se ficha a un futbolista, se queda un par de meses en el club y a la siguiente pretemporada vuelve al Chiclana con las puertas abiertas.

Y esto no es serio. Ni serio ni propio de una entidad señera en el fútbol de la provincia. Tampoco Moisés Arteaga ha mantenido la línea de trabajo iniciada por Procopio, como dijo que iba a hacer, y eso parece que no acaba de encajar con la plantilla, desde donde reconocen que "ni siquiera los entrenamientos son los mismos". El míster reconoció de manera contundente después de la derrota contra el Pinzón que "si los jugadores no daban la cara el primero en marcharse sería él", mientras que el pasado domingo sí que apreció "un cambio en la actitud de los futbolistas", a pesar de perder en casa contra el Viso. La situación ha llegado a tal punto que algunos aficionados se plantean pedir la dimisión del presidente.

La raíz de todo esto es un problema estructural. Ya no se trata de fichar a buenos jugadores únicamente sino de retener la fuga de canteranos que están haciendo un buen papel en sus respectivos equipos, a los que marcharon por carecer de opciones en el Chiclana. Tal vez lo necesario, más que los refuerzos, sean las oportunidades. Porque de lo contrario, se vuelve a lo de siempre. Bartolomé Cháves está solo al frente de lo deportivo porque no hay un coordinador o director deportivo que se ocupe directamente de estas funciones. Quizá en la directiva algún miembro pueda ocuparse de esta importantísima labor.

No se debe olvidar la cantera tan importante que tienen los del Municipal, a la que si no se le permite dar un paso adelante en el primer equipo acabarán marchándose. Y es posible que así los canteranos lo den todo por el club en el que han militado a lo largo de su vida, jugarían con más motivación y crecerían como futbolistas, apreciándose esa evolución en dos o tres años. ¿De qué manera si no se hizo con los actuales estandartes del Chiclana, los Diego Ramírez, Joselito, Suazo o Alberto (entre otros)? El problema está en casa y la solución, también.