El Chiclana tiene que ganar sí o sí

El campeonato de liga en División de Honor llega pronto a su término y el Chiclana todavía no tiene asegurada la permanencia en la categoría. El pasado domingo dejaron pasar la oportunidad de sumar tres puntos importantísimos ante un Cartaya que nada se jugaba y sin embargo fue el peor partido desde que José Antonio Neva dirige el vestuario. El primer gol llegó ya avanzada la segunda parte y fue lo que acabó de hundir a los blancos en el partido, que carecieron de ocasiones claras de gol y certificaron que el balón directo no fue solución en ningún momento a lo largo de los 90 minutos de juego. El equipo se mostró con falta de intensidad, de ritmo e ideas, sin profundidad, nerviosos y lentos a la hora de tomar decisiones y sin capacidad de reacción. El propio Neva reconoció tras el partido que "estuvieron ausentes en ataque y sin claridad de ideas" y que la presión por ganar "creó nervios en los jugadores".

Esta jornada se enfrentan a un Pozoblanco en caída libre desde que abandonara las posiciones de privilegio en la tabla clasificatoria. En la entrevista de bienvenida al Chiclana que este medio le hizo a Neva, el entrenador narraba cómo recordaba su etapa frente al conjunto cordobés como enorme cariño. Precisamente el chipionero es el que mejor conoce cómo funciona el próximo rival de los blancos y sabe que no van a venir únicamente a pasearse aunque no tengan la necesidad de puntos que adolece el conjunto del Municipal. "Es importantísimo ganar este partido porque después vienen enfrentamientos directos y necesitamos ganar ya esta semana", continúa el míster. "No podemos pasar más tiempo sin conseguir la victoria para tener otro balón de oxígeno", sentencia Neva.

El club cordobés "es un equipo competitivo, serio, incómodo, feo, que no necesita hacer nada ni jugar bien para aguarte la fiesta. Ellos están salvados y somos nosotros los que tenemos la necesidad de puntuar. Jugamos en casa y no podemos dejar escapar los tres puntos del Municipal". Un campo en el que se espera que la afición responda como ha venido haciendo a lo largo del curso. Eso sí, el técnico se muestra contundente y dice que "al Chiclana lo tenemos que salvar jugadores y técnicos. A la afición solo le puedo pedir que siga siendo fiel a su equipo y que tenga la certeza y la confianza de que el Chiclana se va a salvar".