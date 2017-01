Al Chiclana le crecen los enanos

El Chiclana regresa este mediodía al Municipal no exento de polémica en sus filas. Recientemente anunciábamos en este medio la salida de Fran Mejías con destino a Gibraltar, pero finalmente el centrocampista se ha replanteado su futuro y ha decidido seguir en el conjunto blanco. Ahora el problema se multiplica, pues el pasado miércoles Samuel y Josemi Caballero le pidieron la carta de libertad al club, que les ha sido denegada, por lo que tampoco han entrenado esta semana. Se sabe que ambos futbolistas tienen sendas ofertas de otros equipos de los que no han trascendido sus nombres.

Así las cosas, Arteaga tendrá que replantearse una vez más el esquema que presentará sobre el césped del Municipal tras casi tres semanas sin jugar en casa. El grupo está concienciado plenamente de la trascendencia que tiene este partido, en el que si suman la tercera derrota consecutiva caerían a puestos de descenso. "Sin actitud y sin poner toda la intensidad posible no ganaremos ni al primero ni al último", sentencia. No se lo pondrá fácil el Viso, que conoce bien la situación de su rival, vencieron en el partido de ida y también a la Valverdeña en la última jornada. El míster no ha podido repetir once desde que llegó, pues las circunstancias siempre le han obligado a modificar el dibujo que él tenía pensado alinear.

Afortunadamente esta semana las lesiones y las sanciones han respetado al Chiclana, pues todos los jugadores están disponibles. Esperemos que la situación de Samuel y Josemi Caballero se resuelva cuanto antes .