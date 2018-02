El Chiclana Industrial, un 'muerto' que está muy vivo

En base a los resultados que viene cosechando el Chiclana Industrial desde que comenzó la temporada, el escaso número de victorias que lleva hace que cada una de ellas sea noticia. Afortunadamente, y tras otro largo periodo sin ganar, el pasado domingo se impuso al San Roque contra todo pronóstico, pues por fin la suerte se decantó del lado rojinegro. Su entrenador, José Alba Bolli, analiza de la siguiente manera la situación actual de su equipo.

"El campo se hallaba en un estado pésimo, por lo que apenas pudimos practicar nuestro fútbol combinativo", comenta. "El juego fue más directo y nosotros sabíamos que había que paliar la necesidad imperante que arrastramos y, por otro lado, ellos solo han sumado tres puntos en la segunda vuelta. La verdad es que estuvimos muy sobrios, bastante bien".

Los chiclaneros se pusieron por delante en el marcador con un gol "maravilloso". El pase de Josemi Caballero, de las genialidades que suele regalar él: de espalda, sin mirar y girado, plantó a Dani Guerrero ante el portero sanroqueño, logró recibirla a pesar del estado del campo y la encajó al fondo de la red. Los locales empataron tras un balón rechazado que venía de un lanzamiento de penalti, pero el Industrial mantuvo el tipo, salió fuerte después del paso por vestuarios y "conseguimos el 1-2, aunque todavía tuvimos opciones de aumentar el marcador", recuerda Bolli.

Con total seguridad, podemos hablar de la mejor versión de Caballero desde que recaló en El Fontanal, pues ha vuelto a ejecutar sus magistrales asistencias, a las que nos ha acostumbrado a lo largo de su carrera. El resto del equipo estuvo bien, en su línea: buena actitud, muy serios y comprometidos. "La victoria fue muy celebrada, pues nos mete de lleno otra vez en la lucha por la supervivencia", comenta.

Aunque después de ganar la última vez también se regeneró ese ánimo, la cosa fue flor de un día; pero ahora no es solo la plantilla la que ha recobrado esa ilusión, por lo que sirve para encarar con más fuerzas el próximo encuentro. "Es evidente que necesitábamos ganar y, viniendo de una victoria, se recarga la autoestima que había ido mermando partido a partido. No teníamos fuerza de cara a gol y los resultados no reflejaban lo que merecíamos", explica Bolli. A partir de ahí "yo creo que todo está muy igualado. Estamos muy vivos, supermetidos". Eso sí, el choque frente al Ciudad Jardín "lo afrontaremos con muchísimo respeto porque en la segunda vuelta llevan 10 puntos, lo que les situaría séptimos".

A nivel personal, cuando terminó el partido "no me puse como loco a celebrarlo, puesto que sabía que algún día tendríamos suerte con el resultado". Todavía quedan muchos puntos en juego, "aunque para nosotros supone un paso muy grande la reciente victoria. Nuestra ilusión será mantener la categoría y, si no podemos, que al menos no sea por no haberlo intentado hasta el final".