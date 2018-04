Cervera: "Si hay que arriesgar, se arriesga, pero nunca haremos una temeridad"

El entrenador del Cádiz ha advertido en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Almería de la dificultad de un rival “que tiene plantilla para estar arriba pero por problemas que desconozco está abajo”. “No sólo me preocupa lo que debemos hacer para ganar sino lo que debemos hacer para no perder”, avisa.

Tras confirmar que Salvi no llegará a tiempo pero que Perea y Romera si podrían “echar una mano”, Álvaro Cervera ha defendido por enésima vez su concepto de fútbol. “La posesión es muy bonita para el espectador, pero hay que disponer de jugadores para eso. Mientras yo esté aquí, el Cádiz jugará como lo hace”, ha asegurado, explicando que cuando resulte necesario arriesgará, “pero no haré algo que sea una temeridad”.

Preguntado por lo que sucede con el lateral izquierdo, en donde el otro día, en Vallecas, actuó Carpio y no ninguno de los dos habituales, Bijker y Brian, el técnico ha señalado que “con Alvarito en esa banda no necesitamos a un lateral que suba y baje sino a uno que nos haga la labor defensiva que necesitamos. No puede ser que nos lleguen por ahí, nos centren y nos hagan gol porque el lateral no estaba en su sitio”. Por último, ha insistido en que “a la afición no hay que pedirle nada porque siempre está ahí”.