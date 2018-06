Cerrada la primera eliminatoria de las fases de ascenso

Durante el pasado fin de semana se disputaron los partidos de vuelta correspondientes a la primera eliminatoria de las fases de ascenso gaditanas a la Segunda Andaluza de las categorías cadete e infantil, además de un encuentro pendiente de la de alevines.

Los marcadores de cadetes fueron estos: San Roque, 3-Sanlúcar, 1; Estrella Portuense, 2-Fútbol Vejer, 1; Tarifa, 4-Villamartín, 0; Sanix La Isla, 4-Castellar, 2; Tiempo Libre, 2-Chipiona, 0; Alcalá del Valle, 1-Algeciras B, 2; Veteranos Xerez, 4-Divina Pastora, 0, y Chiclana CF, 2-Escuela Bahía, 2. Se clasificaron para la segunda y definitiva ronda Sanlúcar (3-3 global), Estrella Portuense (4-2), Tarifa (5-1), Sanix La Isla (5-2), Chipiona (4-3), Algeciras B (5-1), Veteranos Xerez (6-4) y Chiclana CF (5-4).

Los choques de infantiles acabaron así: Sanix La Isla, 2-Fútbol Vejer, 1; Chiclana CF, 3-Escuela Bahía, 2; Ciudad de Algeciras, 5-Sporting Conil, 0; Ubrique UD, 0-Comarca de Jerez, 2; Marianistas, 9-Alcalá del Valle, 0; At. Algecireño, 8-At. Sanluqueño B, 1; Roteña, 1-San Roque B, 2, y Balón Linense, 3-At. Tarifeño, 5. Pasaron de ronda Sanix La Isla (3-3 global y penaltis), Chiclana CF (7-2), Ciudad de Algeciras (7-1), Comarca de Jerez (5-1), Marianistas (13-0), At. Algecireño (14-1), San Roque B (8-4) y At. Tarifeño (6-4).

En el partido pendiente de alevines, el Liberación ganó en campo del Bajadilla (1-4), clasificándose los jerezanos por un global de 11-2.