Cerca de 100 regatistas en El Puerto

La Bahía de Cádiz vuelve a ser noticia con la celebración de la Copa de España de Windsurf reservada a las categorías juveniles. Una cantidad cercana al centenar de windsurfistas, procedentes de seis comunidades autónomas, se ha dado cita desde el viernes en las instalaciones del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto, para aprovechar las últimas horas de entrenamiento previas al comienzo de las pruebas clasificatorias, inicio previsto para hoy a las 13:00 horas.

Serán tres días de regatas, hasta el martes 1 de mayo, para descubrir a los campeones y campeonas de España de las clases RS:X Sub 19 y Techno en las categorías Sub 15 y Sub 17. A esta flota se sumarán una decena de regatistas que navegarán con tablas Techno Plus en calidad de clase invitada. Entre los aspirantes se encuentra la mejor cantera de la comunidad anfitriona, con los equipos del CN Sevilla y el CN Puerto Sherry al completo, frente a rivales procedentes de las territoriales de Baleares, Canarias, Melilla, Comunidad Valenciana y Cataluña.

La clase Techno Sub 17 es la que congrega a la mayor flota, con una treintena de jóvenes entre los que destaca el portuense Aurelio Terry, en filas del Náutico hispalense, junto a otros favoritos de su mismo club como Daniel Sánchez, Manuel Zoilo o Tatiana Moreno. En Sub 15, la cita puede ayudar a engrosar las vitrinas de los hermanos Lamadrid con la participación del pequeño de la casa, Armando Lamadrid, windsurfista del CN Puerto Sherry y serio aspirante a obtener su primera Copa de España. Entre los mayores de la flota con tablas RS:X resaltan nombres como los de Jaime y Fernando Samalea o Guillermo Sánchez, del Náutico Sevilla.

Tras la formalización de inscripciones de ayer, a las 13:00 horas de hoy es la cita en el área de regatas de la Bahía de Cádiz para completar las tres primeras pruebas, a las que si las condiciones de viento y mar lo permiten se sumarán otras seis en las dos jornadas siguientes. La oportunidad permitirá a los windsurfistas andaluces más jóvenes medirse con sus iguales y comprobar el nivel de unos y otros de cara a futuros encuentros.

La Copa de España de Windsurf es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela en colaboración con la Federación Española, Puerto Sherry, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto a través del programa municipal El Puerto con la Vela.