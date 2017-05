Carrillo, dispuesto a continuar

Rafael Carrillo, técnico del Atlético Sanluqueño, no oculta la decepción tras la derrota que certificaba el descenso del Atlético Sanluqueño a Tercera, al tiempo que reconocía que "estamos mal". "El vestuario está mal", aunque quiso destacar que estaba satisfecho por el trabajo hecho por sus futbolistas: "Cualquier frase para elogiar el esfuerzo que han hecho mis jugadores se queda corta. Han tenido un gran compromiso y han luchado hasta el final. Pese a nuestros defectos hemos hecho el trabajo correcto, lo que ocurre es que los demás equipos también aprietan".

Sobre el penalti que decantó de alguna manera el duelo ante el Real Murcia, Carrillo no tenía dudas y se limitaba a comentar que "está en las redes sociales". "Esa acción ha marcado el resultado", y también hablaba el técnico local de su futuro: "Mi intención es seguir aquí, porque me he encontrado muy a gusto en el club, en la ciudad, con los medios de comunicación y con la afición. Tengo que darle las gracias al Sanluqueño por haberme dado esta oportunidad esta temporada y creo que hay mimbres para hacer un equipo sólido en Tercera División, porque contamos con una buena base".

Para acabar, Carrillo quiso agradecer el apoyo de la afición: "Hay que darle las gracias a a afición por su comportamiento, al final y durante el partido. Hay que darles las gracias por esos ánimos. Hemos ganado muchos puntos en esta liga gracias a su apoyo, es un plus que el equipo necesita".