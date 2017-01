Carrera contra la pobreza en la India rural

Un grupo de corredores de distintas provincias españolas, entre los que figura José Rafael Hernández -de Córdoba pero afincado en Cádiz-, participará en una carrera solidaria a favor de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) en la India. El evento, que se desarrollará en el distrito de Anantapur, en el sur del país, se celebrará del 22 al 24 de este mes. El reto que se han propuesto es el apadrinamiento de 500 niñas y niños (un apadrinamiento por cada kilómetro recorrido) y 25.000 euros para apoyar un proyecto de ortopedia.

"Acompáñales en la carrera más importante de sus vidas" es el lema que recoge esta experiencia deportiva y altruista en la que, de momento, están involucrados 34 corredores españoles, liderados por el canario Juan Manuel Viera.

José Rafael Hernández, de 47 años, padre de tres niñas y dedicado al sector de las finanzas, es un deportista popular pero muy destacado en la disciplina de montaña. Su experiencia en las carreras de larga distancia le ha llevado a clasificarse en tercer lugar en la categoría veteranos de la última edición de la Spain Ultra Cup, que une ocho carreras en todo el país. "Conocí al promotor de la iniciativa, Juan Manuel Viera, en la carrera Haría Extreme de Lanzarote, y me habló del proyecto. Me atrajo muchísimo la idea desde el principio, no tanto por la carrera en sí sino por la posibilidad de ayudar a los demás y conocer el proyecto de la Fundación Vicente Ferrer haciendo algo que me apasiona", explica Hernández.

Los deportistas participarán en dos jornadas. La primera será un acontecimiento para promover el atletismo popular en la India rural. La segunda será un ultramaratón de 170 kilómetros por relevos (cada corredor corre un máximo de 42).

El apadrinamiento es una de las vías más útiles para garantizar que los menores accedan a la educación, a los servicios sanitarios y a otros programas que mejoran sus oportunidades de futuro. La contribución del socio que apadrina se destina a un fondo único que permite el desarrollo integral para que los cambios sean estructurales y permanentes en toda la comunidad. Cualquier persona puede colaborar con el proyecto llamando al teléfono gratuito 900111300.

El proyecto de ortopedia y traumatología de la FVF quiere dar respuesta al alto índice de personas con discapacidad provocada por polio, mordeduras de serpientes, accidentes de tráfico o parálisis cerebral, entre otras causas. El Centro de Traumatología y Ortopedia de la FVF diseña prótesis y dispositivos como sillas de ruedas, muletas o triciclos y realiza intervenciones quirúrgicas y servicios de fisioterapia. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida sin recursos económicos.

Una de cada tres personas en exclusión social del mundo vive en la India. El país cuenta con 300 millones en la pobreza más extrema. En 2022, la India desbancará a China y será el país más poblado del planeta, con 1.400 millones.