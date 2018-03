El Cádiz B, otra vez como local

El Cádiz B vuelve a jugar en casa después de la victoria 'in-extremis' sobre el San Roque de Lepe. El filial sigue mandando en el grupo X de Tercera División y encara los dos últimos meses de la fase regular con el deseo de mantener su privilegiada posición.

El adversario de hoy es el Alcalá, un equipo con recorrido en la categoría y que sabe lo que es haber militado en Segunda B. Aunque su clsificación nada tiene que ver con la del San Roque de Lepe, la dificultad del encuentro será grande porque la escuadra sevillana precisa de la suma de puntos para escapar de las posiciones comprometidas. El Alcalá necesita arañar en las instalaciones de El Rosal, pero la realidad es que se trata del desplazamiento menos apropiado para ello.

El triunfo del pasado domingo, gracias aun gol de Manu Vallejo casi en el último suspiro, puso de relieve la madera del conjunto de Baldomero Hermoso Mere para creer en lo que hace y no desfallecer. El único error del portero del conjuntoi lepero dio paso a un gol muy valioso y celebrado.

Precisamente Manu Vallejo es una de las bajas para el duelo de este mediodía, ya que en la celebración del tanto al San Roque el colegiado le mostró una cartulina que le hace cumplir un ciclo. El atacante chiclanero tendrá que ver a sus compañeros desde la grada. Tampoco llegará Momo Mbaye, que ha entrado en una dinámica de problemas físicos de la que no acaba de salir y hoy no podrá ser de la partida. La presencia de Saturday es, al menos, un alivio en cuanto a la disponibilidad de efectivos en la posición de defensa central.

Por contra, Mere tiene dos jugadores aptos, David Toro y Juampe, que ante el San Roque de Lepe tuvieron que parar por sendas sanciones. Los dos están llamados a ser futbolistas importantes en la actual plantilla.

Mere ha citado a todos los hombres disponibles esta mañana en la ciudad deportiva cadista y será allí donde decida los 16 que se visten de corto. Para ello estará pendiente del estado del campo y de la meteorología, ya que se anuncia lluvia y viento para la jornada de hoy. "Todos están trabajando bien y eso complica la elección en ese sentido", afirmaba en la previa el entrenador del equipo amarillo, quien admite que "manejamos distintas opciones a la espera de ver cómo está el campo y cómo afecta el viento y la lluvia".

El técnico portuense sabe que ya no hay rival fácil a esta altura de competición "porque al final todos llegamos a la segunda vuelta rozando objetivos concretos". "El Alcalá viene aquí siendo cuarto clasificado por abajo y con una inercia mala, pero seguro que tiene claro que nos va a dar complicaciones". Un aspecto que no le inquieta porque aclaraba que sus pupilos están mentalizados de lo que queda. "Creo que todos saben que ya no existen partidos fáciles. El equipo es joven pero está demostrando madurez".

En el Alcalá militan los ex cadistas José Serrano, que hoy está sancionado, y el portero Ramón, que jugó en el equipo gaditano en la campaña 2000-01.