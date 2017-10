El Cádiz FS resiste casi medio partido

A un Cádiz FS muy mermado en su potencial por las numerosas e importantes ausencias con que viajaba hasta tierras lucenses le resultó imposible dar la que hubiese sido una monumental sorpresa en la pista del Burela, uno de los principales candidatos a hacerse con el título en la máxima categoría del fútbol sala femenino en España.

Las pupilas de Kiko Oliva ofrecieron buenas sensaciones a lo largo de la primera mitad, recobrando el nivel de juego perdido en compromisos recientes. A pesar de tratarse de una cancha muy complicada de conquistar, el equipo gaditano compitió a una altura más que aceptable hasta muy cerca del intermedio. No acusó en demasía el hecho de encajar el primer tanto en los minutos iniciales gracias a que Tere se encargó muy pronto de restablecer la igualdad en el electrónico. Las visitantes, que no parecían las colistas ni mucho menos, llegaron a crear algunas oportunidades interesantes en ese tramo de encuentro, una de las cuales se tradujo en un remate a un poste. Las locales aún no se habían escapado, lo cual alentaba los ánimos de las andaluzas.

Pero dos acciones puntuales afectaron de una manera muy negativa a las integrantes del Cádiz FS. Cerca ya del descanso cayó el 3-1 en la primera acción posterior a que el técnico lucense ordenara a su equipo pasar a actuar con portera-jugadora. A ese varapalo se unió otro en la recta inicial del segundo periodo, cuando la desventaja creció hasta el 4-1 en una desgraciada jugada en la que Elena introdujo el esférico en su propia portería.

De ahí al final, el equipo ya fue otro muy distinto, acusando además el cansancio por la escasez de rotaciones, obligado Oliva a mantener sobre la cancha todo el tiempo a Tere y casi todo a Elena.