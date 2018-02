El Cádiz CF Virgili reclama por posible alineación indebida

El Juez Único de Competición de la Tercera División de fútbol sala ha acordado abrir un expediente ante la reclamación formulada por la dirección deportiva del Cádiz CF Virgili por presunta alineación indebida de cuatro jugadores del Deportivo Unión África Ceutí en el partido del pasado sábado, jugado en el pabellón Guillermo Molina Ríos de Ceuta y que acabó con el resultado de 7-4 a favor de los locales.

El delegado de equipo del Cádiz CF Virgili, Cristian Rugero, ante la sospecha de posible alineación indebida de cuatro integrantes de la escuadra local, solicitó a los árbitros del partido la revisión de fichas antes del inicio del partido. Al no realizar dicha revisión en el momento que se solicitó, se volvió a insistir al final del choque para que hicieran constar dicha circunstancia en el acta arbitral, quedando reflejado que "el delegado nos pide revisión de fichas antes de iniciar el partido, no observando ninguna incidencia".

Según pudo comprobar in situ el delegado de equipo del Cádiz CF Virgili, dichos jugadores no presentaron ficha federativa con modelo oficial, pero sí DNI y otros documentos. Además, consultada la intranet de la Real Federación Andaluza de Fútbol también se pudo comprobar que dichos jugadores no aparecían inscritos.

La dirección deportiva del Cádiz CF Virgili, considerando que esos jugadores pudieran carecer de licencia federativa, pidió que se tomaran las medidas oportunas, considerando que el equipo podría haber sido perjudicado por una presunta alineación indebida.