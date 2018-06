El CR Atlético Portuense cierra su temporada deportiva 2017/18

El pasado fin de semana cerró el Club de Rugby Atlético Portuense su temporada deportiva 2017/18 participando en varios torneos. Su equipo Sub-12 viajó a Valladolid para competir en el Torneo Nacional, donde además de jugar un buen torneo, enfrentándose a equipos de un gran nivel, realizó la visita cultural al Castillo de la Mota. Tuvieron la gran suerte de poder asistir a la final de la liga de División de Honor, en la que participaban los dos mejores equipos a nivel nacional. En uno de estos equipos juega actualmente Gabriel Vélez, jugador procedente de las escuelas de El Puerto y que tuvo la oportunidad de saludar a sus compañeros de club. Por su parte, el equipo Sub-14 cerró con una victoria su liga territorial ante el UR Cádiz, en Algeciras, por 19-54, lo que les deja un buen sabor de boca para la próxima campaña. El equipo femenino también despedía la temporada y lo hacía en el Torneo Seven Femenino de Andalucía, celebrado en Jerez. Las jugadoras portuenses consiguieron llegar a la final del torneo, pero no pudieron ganársela a un CDU Sevilla que se reforzó expresamente con jugadoras de nivel nacional para no verse superadas y poder consolidar el segundo puesto de su equipo B en la clasificación final. A pesar de ello, gran torneo de las chicas entrenadas por Isra y Eli, que han realizado una gran temporada con un crecimiento espectacular en su nivel de juego que les ha llevado a plantar cara al equipo campeón andaluz de seven. Para clausurar la temporada, hoy se celebra la convivencia de las Escuelas en los pinares de Puerto Sherry, con un circuito de orientación de Actiba 2000.

Imagen del equipo Sub-12 del Club de Rugby Atlético Portuense en su salida hacia el Torneo Nacional celebrado en Valladolid, donde pudieron enfrentarse a varios equipos que poseen un gran nivel deportivo.