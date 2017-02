El CR At. Portuense hace un llamamiento a su afición para llenar el polideportivo

Tras varias jornadas sin conocer la victoria, el primer equipo del CR Atlético Portuense hace un llamamiento a su afición para llenar el polideportivo y sentirse arropado frente a un complicado Ingenieros Industriales de Madrid. El domingo, a las 12:00 horas, es la cita para empezar la racha de victorias que haga salir al equipo portuense de la zona baja de la tabla y pueda afrontar con tranquilidad la recta final de la competición. Esta jornada es especialmente importante ya que se van a enfrentar entre sí los seis equipos clasificados en la parte baja, lo que podría hacer que, dependiendo de los resultados, se produzcan importantes cambios en la clasificación, a lo mejor vitales de cara al final de la temporada. El At. Portuense es consciente de ello y es por lo que tiene que poner todos los medios a su alcance para conseguir una victoria a pesar de las numerosas bajas, por distintos motivos, con las que cuenta la plantilla de Guzmán Álvarez. Si importante es este partido del equipo senior, no lo son menos los compromisos del resto de categorías del club durante este fin de semana. Completo se presenta el sábado para todas las categorías inferiores que participarán en distintas competiciones. Los más pequeños -Sub'12, Sub'10, Sub'8 y Sub'6- se desplazan a Marbella para participar en la concentración de Rugby Gradual que organiza Trocadero Marbella. Por su parte, el equipo femenino viaja a Granada para competir en la concentración Seven con un equipo. Y en casa, a las 11:30 de mañana, los Sub'16 buscarán quedar primeros de grupo ante el Trocadero Marbella. A estos les seguirán los Sub'14 en un amistoso.

El próximo domingo, frente a Ingenieros Industriales de Madrid, el At. Portuense necesita más que nunca el apoyo incondicional de su afición para sacar adelante un importantísimo partido. / FOTO: Azahara Zayn