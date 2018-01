Busca el Arcángel de la salvación

Nuevo envite. De nuevo un rival directo. Una nueva oportunidad, no solamente para sumar tres puntos, sino para restar tres a un equipo que, posiblemente, se esté jugando los cuartos al final de la temporada para no estar entre los equipos que directamente dejan de pertenecer a la categoría. Por lo tanto, un nuevo encuentro donde hay que dar el do de pecho y donde será transcendental lograr un resultado positivo.

El Córdoba B no será una presa fácil. De hecho el filial cordobesista afronta el choque herido tras la goleada sufrida hace siete días ante el Marbella y buscará tres puntos también muy importantes para sus aspiraciones.

En los isleños, varias novedades aunque ninguna de ellas afecta al once inicial que José Pérez Herrera pondrá en liza. La primera de ellas es la ausencia, por primera vez en su carrera como entrenador, del técnico jerezano en el banquillo isleño. La expulsión que sufrió el pasado domingo le impide estar junto a sus jugadores en el desarrollo del juego y su puesto estará ocupado por el carismático Nono, cuya función no es nada novedosa para él tras haber estado en esa situación en repetidas ocasiones en temporadas pasadas.

Por otro lado, ausencias destacables. Cabe señalar que finalmente durante la semana llegaron los papeles que hacían que el delantero Buba ya estuviese disponible y su situación auguraba casi con seguridad su debut en Córdoba, sino en el equipo titular, sí en el transcurso del partido. Pues la mala suerte se ha cebado con el ex del Español, entre otros equipos, y un esguince de tobillo producido durante la semana le impedirá viajar con sus nuevos compañeros y, por ende, poder debutar.

El otro hombre que se queda en casa de manera significativa es Javi Casares. Unas molestias que le han acompañado durante el transcurrir de la semana le han dejado fuera de la convocatoria y se convierte en una sensible baja.

Por lo demás, todo indica que José Pérez Herrera pondrá en liza el mismo once que el pasado domingo derrotó al Mérida, sin muchos cambios, porque el técnico jerezano es de los que opinan que si la cosa funciona, para qué cambiar.

Enfrente, un filial que ha tenido muchos altibajos esta temporada y que, actualmente, se encuentra en la posición de promoción para el descenso, con 23 puntos en su haber, a cuatro del equipo isleño, situación muy comprometida para el cuadro cordobés que quiere salir lo antes posible de esa posición en la clasificación.

Una de las novedades del equipo franjiverde es la presencia en su plantel del ex azulino Rubén, que comenzó la pretemporada con los isleños, pero que al final llegó a un acuerdo para marcharse al equipo de Córdoba. Una lesión en el menisco, de la que fue operado hace dos semanas, le impedirá estar entre los que disputen el partido. A la baja de Rubén se unen las de Arnau y Drommel.

Un grandioso estadio como el Nuevo Arcángel acogerá un encuentro entre dos equipos necesitados de victoria, lo que puede convertir el choque en un atractivo partido de cara a los espectadores que se darán cita en el estadio cordobés.

El entrenador del equipo azulino señalaba del partido ante el Córdoba que "viajamos con mucha ilusión y con la confianza que nos da el haber conseguido la victoria el pasado domingo". "Pienso que será un partido equilibrado aunque no cabe la menor duda que para ellos es más trascendental por la situación que tienen en la tabla. La nuestra parece haber mejorado tras los dos últimos resultados pero hay que tener en cuenta que continuamos muy cerca de los puestos de abajo porque el grupo está muy apretado, por lo que tenemos que viajar con el firme propósito de conseguir una victoria que nos aumente la tranquilidad. Veo al equipo con muchas ganas y eso me llena de optimismo", sentenciaba.