Buena imagen pero pésimo resultado

Pese al rotundo varapalo en el marcador final, el San Fernando dejó una buena imagen en el Romano de Mérida, en un duelo que tuvo dos capítulos muy diferentes. Un primero que parecía romperse pronto con el 1-0 del minuto 9, pero en el que el San Fernando supo sobre ponerse, mostrándose como un equipo altivo, que tenía la hegemonía del cuero y que tuvo ocasiones para haberse ido al descanso con empate en el luminoso. No las aprovechó, sin embargo, y en la segunda mitad todo cambió. El 2-0 de los locales en el minuto 67 decantó definitivamente el choque a favor del Mérida, que de ahí al final dominó a placer para acabar sentenciando sobre la bocina.

Con cien cañones por banda saltaron ambas escuadras al tapete del coliseo romano. Apenas acomodado el respetable, el cuadro rojo, con la novedad en la mediapunta de Garrido recuperado de su lesión, forzaba dos saques desde la esquina aunque sin consecuencias más allá del remate al cielo de Lolo Garrido (4'). Replicaba con celeridad el Mérida de la mano de Javi Chino, pero Gerrit, ayer en el eje de la zaga, ponía orden y cortaba la estirada de los locales.

En las huestes locales el míster, Eloy Jiménez, probó en el lateral diestro a Pardo y por ahí llegaron algunas incursiones y amenazas isleñas a cargo de Mario y Luque bien resueltas, la verdad, por la defensa local en última instancia.

Avanzaba el duelo y Pardo lanzaba un proyectil desde la frontal, tocaba la zaga pero hallaba la bola y la determinación Hugo Díaz para taladrar el 1-0 cuando tan sólo se habían disputado nueve minutos de partido. Un gol que serenó los ánimos del cuadro pecholata, anestesió el espectáculo y dio alas al equipo de Antonio Méndez, al menos en cuanto a intenciones se refiere y no tiros a palos, que quede en acta. Y es que a partir de ahí el San Fernando tuvo más el balón y dispuso de espacios ante un rival que, con el marcador a favor, dio un paso atrás. Pese a todo, las ocasiones visitantes tardaron en llegar. A diez minutos del entreacto llegó la oportunidad más nítida y envenenada del San Fernando. Un pase filtrado por el epicentro del área de Lolo Garrido lo recogía Espinar. El ariete sevillano provocaba la taquicardia pecholata con su remate lamiendo el palo (35').

El cuadro romano siguió viviendo de las rentas y el bloque de Méndez siguió remando y remando pero sin llegar a ver la orilla del gol. Un viejo rockero de la casa, Gerrit Stoeten, buscaba el cielo y no la portería de Bernabéu y poco más mereció hueco en esta crónica hasta el fin del tiempo reglamentario.

Del vestuario saltó un Mérida voraz y que pronto impondría su ley a base de goles ante un cuadro azulino (ayer de rojo) que iría despeñándose con el devenir del reloj de arena. Una caída de Yacine dentro del área, con Galindo como autor del acoso y derribo, llevaba al punto letal a Hugo Rodríguez. No sabemos con precisión que le aplicó a sus borceguíes pero el disparo del extremo local se fue cerca de las estrellas. Se replegó el San Fernando y el míster daba vida y debut con la elástica andaluza al canario Javi Trujillo, ex del Santa Brígida. Una caída de Carralero que provocó las dudas en el banco rojo, pero ninguna al colegiado, elevó la tensión en el campo y el Mérida siguió apretando el acelerador. El San Fernando siguió porfiando y firmó un en testarazo de Francis bien tapado por Bernabéu (63'). El Mérida continuó atosigando a los de Méndez como una manada de lobos en busca de carne fresca que llevarse a la boca y sus jugadores no tardaron en saborearla. Migue Marín condujo una buena transición junto al recién ingresado y debutante ayer Rico y el remate final de Carlos Rodríguez significaba el 2-0 y la muerte roja.

Lejos de dormirse, el once extremeño siguió su jarana ofensiva y fue sin piedad a devorarle hasta las tripas a un San Fernando que ya corría por el campo buscando estrechar un margen que incluso tomó dimensiones mayores. Rico, un torbellino en la media hora que ejerció, probó la temperatura de los isleños, pero se topaba con las piernas de Regino y todo resultó en vano. Se cumplía el tiempo preceptivo. Rico desplegaba un tsunami desde la frontal abortado con apuros por la zaga roja y allí emergía con la caña de pescar Yacine para firmar el tercer y definitivo bocado que cerraba el partido.

Raul Bernabéu H

Javi Chino H

Migue Marín HH

Ayoze H

Paco Aguza H

Pardo H

Yacine HH

Antonio Romero H

Hugo Díaz HH

D. Cascón, 67' s.c.

Hugo Rodríguez H

Óscar Rico, 60' HH

C. Rodríguez H

D. Álvarez, 77' s.c.

De la Cruz H

Mario HH

Luque H

Regino H

Gerrit HH

Lolo Garrido HH

Francis H

Galindo HH

Trujillo, 55' H

Espinar H

J. Medina, 66' s.c.

Carralero H

Iván, 72' s.c.

Dani Martínez H

Vicente Moral (castellano leonés).

Amarillas Al local Yacine y a los visitantes Galindo, Javi Medina y Regino.

1-0 (9') Hugo Díaz aprovecha un rechace tras disparo de Pardo. 2-0 (67') Carlos Rodríguez finaliza una transición entre Migue Marín y Rico. 3-0 (90') Yacine saca petróleo de un balón suelto.

Unos 3.500 espectadores en el Estadio Romano de Mérida.