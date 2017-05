Broche desagradable de una gran campaña

El principal deseo de Mere de cara al encuentro de ayer consistía en que no se produjeran lesiones ni expulsiones para así poner un broche tranquilo a una magnífica temporada. La visita del San José a las instalaciones de El Rosal se hallaba exenta de cualquier tipo de importancia en el plano competitivo, una vez que ambos contendientes habían cumplido sus objetivos con anterioridad. Esto implicaba que el resultado pasara a ser casi secundario para un técnico local que se quedó cariacontecido con la expulsión de su máximo goleador, Manu Vallejo, y la luxación de hombro sufrida por Pejiño.

Las múltiples bajas por lesión provocaron que el portuense tuviera que consultar con la almohada a base de bien para conformar una alineación inicial dotada de equilibrio y que no infringiera el reglamento. Los finalmente elegidos no cuajaron una primera mitad muy lúcida, aunque tampoco fue la cosa como para que se marcharan al descanso con un 0-2 adverso. En cualquier caso, la cruda realidad es que los amarillos no inquietaron para nada, pues solo remataron con ocasión de un defectuoso cabezazo de Pejiño, y mostraron unas deficiencias preocupantes en retaguardia, facilitando que Sabo anduviera totalmente desmarcado cuando abrió el tanteador y que Plusco, que dio muchísimos problemas a los zagueros, obtuviera el premio del segundo tanto en una acción en la que dejó en evidencia al central Moi.

Poco después se montó una trifulca que duró varios minutos y acabó con la marcha por adelantado a los vestuarios de Nino, que agredió de manera descarada a Pejiño, y de Manu Vallejo, a quien el árbitro acusó de haber insultado a un rival en pleno lío.

Los cadistas arrancaron la segunda mitad con una intensidad muy diferente, sin duda espoleados por la absurda pelea vivida en el primer tiempo. Enseguida acortaron distancias con un potente zurdazo de Pejiño marca de la casa y, en plena lluvia de oportunidades a favor, igualó el recién entrado Seth tras un buen servicio de Weiss. Solo entonces despertó un San José que se estaba hundiendo, aplicándose para al menos evitar la derrota.