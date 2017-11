Bottas gana el pulso a Vettel

Valtteri Bottas (Mercedes) venció en el primer pulso por el subcampeonato mundial a Sebastian Vettel (Ferrari), después de conseguir la pole para el Gran Premio de Brasil, enrarecida por el accidente de Lewis Hamilton (Mercedes) en la primera ronda.

Bottas logró su tercera mejor clasificación en la Fórmula 1 -la tercera también en la presente temporada- en una lucha ajustada al final de la ronda definitiva, en la que aventajó en apenas 38 milésimas a Vettel.

Tras el finlandés y el alemán terminaron Kimi Raikkonen (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) y su compañero de equipo, Daniel Ricciardo -que perderá diez posiciones por haber cambiado un componente de su motor-, Sergio Pérez (Force India) Fernando Alonso (McLaren) y los Renault de Nico Hülkenberg y Carlos Sainz. El top 10 lo cerró Felipe Massa (Williams), quien disputará su última carrera en el circuito de Interlagos.

La alegría que aportó Bottas en el garaje de Mercedes compensó en cierta medida la decepción que produjo el error de Hamilton en el inicio de la clasificación, cuando afrontaba la sexta curva con más velocidad de la debida y al frenar vio cómo perdía el control sobre el eje trasero y derrapaba hacia las protecciones.

El Mercedes del recientemente cuatro veces campeón del mundo quedó destrozado en su lado izquierdo, haciendo imposible que su ocupante pudiera reintegrarse a la sesión de clasificación.

Afortunadamente, Hamilton salió del monoplaza por su propio pie y sin consecuencias físicas. El británico no quedaba fuera en una primera sesión de clasificación desde el Gran Premio de Bélgica 2016.

Tras la reanudación, Raikkonen (Ferrari) fue el más rápido con un mejor tiempo de 1.09,405, seguido por Bottas y Vettel.

No obstante, en la siguiente ronda era el Mercedes de Bottas el que se ponía a la cabeza de la tabla nada más comenzar con un mejor crono de 1.08,901, que dejaba a Vettel a más de una décima de distancia, y a Raikkonen, a dos.

El alemán demostró su valía en la última intentona de la Q2, cuando rebajó en medio segundo el tiempo de Bottas para establecer un registro de 1.08,494 que sería el definitivo de una segunda tanda en la que hubo buenas noticias para Alonso y Sainz.

El asturiano aseguró pronto su sexto lugar en la Q2, mientras que para el madrileño la salvación llegó por apenas una décima que le permitió ser décimo en detrimento de Esteban Ocon (Force India).

En la Q3, Bottas apostaba fuerte con un tiempo de 1.08,442, pero Vettel respondía batiendo el récord en dos sectores y recortando en más de una décima el tiempo del de Mercedes (1.08,360).

Al fina, Vettel no consiguió mejorar su registro, pero sí lo hizo Bottas. No obstante, los gritos de júbilo no sólo venían de la flecha plateada del finlandés. También del monoplaza anaranjado de Alonso, que festejaba un séptimo puesto que se convirtió en sexto por la sanción de Ricciardo.