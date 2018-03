Bocinazo de salida a la flota en la Bahía de Cádiz

Un centenar de finnistas de 35 países comienzan hoy las pruebas clasificatorias del Campeonato de Europa absoluto y sub'23 de la clase olímpica Finn. Muchos de ellos han estado entrenando durante meses en la Bahía de Cádiz y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto, en concreto en Puerto Sherry, lugar de celebración de la primera gran prueba del año de cara a la preparación del Mundial de la clase, que se celebrará en agosto en Dinamarca.

Esta es una de las razones por las que el que está a punto de comenzar en la bahía gaditana sea un Europeo "con nivel de mundial", como anuncia el deportista linense Rafael Trujillo, vicepresidente de la clase y entrenador del equipo australiano. Trujillo, dos veces campeón del mundo, medalla de plata en los JJOO de Atenas 2004 y dos veces diploma olímpico (Pekín 2008 y Londres 2012), presume estos días de campo de regatas tras ser uno de los artífices de traer a Cadiz a los mejores especialistas de una de las clases más exigentes de la vela ligera a nivel mundial.

Todos los participantes y miembros de la organización tomaron parte el sábado de la ceremonia de apertura, en la que el actual campeón de Europa, el francés Jonathan Lobert, cedió el trofeo a la organización para que que sea esta la que lo entregue el próximo sábado al ganador.

La flota de alto calibre incluye a 12 olímpicos de Río, tres ex campeones del mundo y tres ex campeones de Europa. Por su parte, Lobert no será un rival fácil, avalado por su condición de defensor y sus éxitos como medalla de bronce en Londres 2012 y oro en la anterior edición del Europeo, disputada en Marsella en el lugar que acogerá los Juegos Olímpicos de 2024.

Algunas de las mayores amenazas para la defensa del título probablemente provengan del actual campeón del Mundo, Max Salminen, de Suecia; el segundo y tercer clasificados del año pasado, Ed Wright y Ben Cornish, de Gran Bretaña; el medallista de bronce de Río, Caleb Paine, de EEUU; el australiano Jake Lilley, o el turco Alican Kaynar, vencedor hace una semana en estas mismas aguas de la Semana Olímpica Andaluza y deportista en plena progresión desde los Juegos de Río, incluyendo un bronce en Miami a principios de este año.

La flota española presente en Cádiz está compuesta por 16 regatistas, entre los que destacan los integrantes del equipo olímpico español, compuesto por el gaditano Pablo Guitián (CN Elcano), el cántabro Víctor Gorostegui, el catalán Alejandro Muscat y el balear Joan Cardona.

Las pruebas clasificatorias del Campeonato de Europa de Finn se celebrarán entre hoy y el 16 de este mes. Antes de eso, el CETDV ha acogido una intensa actividad, con la recepción de los últimos regatistas en llegar, el sellado de material y la celebración de regatas de entrenamiento oficiales desde primeras horas de la mañana de ayer aprovechando el buen viento. Cabe recordar que se trata de una clase que aguanta mucho viento, por lo que los temporales que parece que aún faltan por llegar no suponen ninguna amenaza en principio.

A partir de hoy se desarrollarán cinco jornadas de pruebas, reservándose el día 17 para la celebración de la medal race, en la que solo tomarán parte los 10 mejores clasificados en una última prueba con valor doble que decidirá los nuevos campeones de Europa absoluto y sub'23, títulos a los que optan sus defensores y un impresionante cartel de primeros figuras procedentes de un total de 35 países.