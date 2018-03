Blanca Manchón revalida la corona en su 'casa'

Los andaluces Blanca Manchón y Fernando Lamadrid y el balear Sergi Scandell se unieron ayer a la nómina de ganadores de la XIII Semana Olímpica Andaluza, XVIII Trofeo de Carnaval, después de una última jornada casi imposible. El parte no se equivocaba y se dio por buena la decisión de terminar un día antes en todos los casos y dejar solo las tablas para hacer frente a lo que se anunciaba, algo que finalmente solo pudo hacer la flota masculina, ya que la Bahía de Cádiz presentó condiciones demasiado extremas para las chicas. Los chicos se acordarán de esta despedida al son de vientos de entre 22 y 26 nudos de intensidad en una Bahía nerviosa y a ratos rabiosa con olas de cuatro metros y medio.

Entre las chicas, la clasificación se cerró con seis pruebas y la victoria absoluta de Blanca Manchón. La deportista del CN Puerto Sherry reedita el título nacional que consiguiera en esta misma regata hace un año y, lo que es más importante, demuestra estar en perfecto estado de forma en el inicio de un nuevo ciclo olímpico al vencer en una prueba de extraordinario nivel en la que ha tenido entre sus rivales a tres medallistas olímpicas y tres campeonas del mundo. Dos de ellas la acompañaron en el podio final, en concreto las polacas Zofia Klepacka (medalla olímpica) y Malgorzata Bialecka (campeona del mundo), segunda y tercera respectivamente, mientras Marina Alabáu (CN Sevilla) selló su actuación con el séptimo puesto absoluto y el subcampeonato nacional.

Junto a ellas completó el podio español la joven Pilar Lamadrid (CN Sherry), que sigue reclamando miradas a pesar de competir con las dos reinas de la tabla. Además, meritorio 19º puesto absoluto para Lamadrid.

Impresionante el portuense Juan Manuel Moreno entre la única flota que competía hasta el final. El deportista de Vista Hermosa sacó toda su raza para liderar la prueba entre los españoles hasta la última popa, en la que se iba al agua al coger un plástico, perdiendo posiciones hasta el puesto 18º. Una lástima ya que con un 23º de su principal rival en el Campeonato de España, el balear Sergi Scandell, Moreno se quedó a tan sólo 4 puntos del título y se tuvo que conformar con el subcampeonato de España.

Sea como fuere, el gaditano pudo demostrar lo que pretendía y consiguió destacar por encima de tres de los cuatro integrantes del equipo olímpico español, siendo el segundo mejor de nuestro con su 8º puesto absoluto, superando al alicantino Iván Pastor, 9º; el canario Ángel Granda, 16º, y el balear Joan Carles Cardona, 45º. En la clasificación senior destacó también el otro andaluz en liza, Borja Carracedo (CN Sevilla), clasificado en la 19ª plaza.

No hubo sorpresas en Sub 21, donde el Campeonato de España fue para Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) desde el puesto 32º de la general conjunta. Lamadrid también era uno de los participantes en esta extrema última jornada, en la que anotó un meritorio 28º puesto entre las 55 tablas que se hicieron al mar.

"Estoy increíblemente satisfecha, hacía mucho tiempo que no me subía a lo más alto del podio y hacerlo en casa es una alegría, sobre todo con el nivelazo que había", declaraba Blanca Manchón, muy contenta también por su evolución a nivel psicológico: "Antes, ante un resultado no muy bueno me venía abajo y ahora estoy consiguiendo crecerme. Es algo en lo que he trabajado mucho y está dando resultado".

La segunda entrega de premios de la regata volvió a celebrarse en el salón multiusos del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto, con presencia de Enrique López Bosch, director general de Puerto Sherry, y el juez internacional Rafael Serrano.