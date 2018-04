David Ramírez HH

Gabi Ramos HHH

Zamora HH

Lolo Guerrero HHH

Theo, 87' H

Juanje HHH

Raúl Palma HH

Bruno Herrero HH

Jacobo HH

Javi Casares HHH

Galindo, 62' H

Pedro Ríos HH

Buba HHH

Carri, 76' H

Cristian HH

Emilio Cubo H

Álvaro Ocaña H

Rodri H

Paco, 75' H

Javi Hernández H

Lolo González H

Antonio Pino H

Echu, 68' HH

Velasco H

Samu Corral HHH

Carralero HH

Javilillo, 56' H

Alfonso HH

Bendito espectáculo, bendita locura y bendito sea el fútbol por tardes como la de ayer. El San Fernando venció, remontó y certificó prácticamente y de manera virtual su permanencia. ¡Qué bonito es el fútbol cuando el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio tienen la recompensa de la victoria! Es tan bonito en ese caso, como ingrato en el contrario, pero esa es la grandeza del deporte rey, el que entusiasma y apasiona.

Ayer era el partido de los grandes retos, de los enormes momentos, de la grandeza. Y lo era porque había mucho en juego, porque enfrente estaba un rival enrachado y porque el momento por el que atraviesan todos los equipos de abajo de la tabla, que no tiran la toalla, había puesto alguna duda, algún temor e incertidumbre, a lo que resta de temporada.

Y eso se agrandó con dos minutos fatídicos, donde el equipo almeriense puso en nudo en las gargantas de todos los presentes en Bahía Sur.

Pero antes, los isleños habían salido de manera descocada y con una intensidad impresionante. No habían transcurrido ni veinte segundos de juego cuando Javi Casares ya avisaba de su gran tarde, esa que esperábamos impacientes, esa que se le ha reclamado toda la temporada. El remate del jerezano se estrellaba, ante el desconcierto, en el poste y al minuto y medio ya Buba se plantaba en solitario ante Cristian para mandar a las nubes.

Fueron unos compases iniciales de acoso y derribo, de presión y robo, de entusiasmo y optimismo. Pero todo cayó en el más puro saco roto, cuando Samu Corral, en un visto y no visto, en dos minutos de juego, puso el inquietante cero a dos en el marcador del estadio isleño.

Era el momento de tragar saliva, de intentar levantar la cabeza, de reaccionar. Pero no fue así, y se pasó de dominador a dominado. Carralero tuvo dos claras en los instantes siguientes a los goles, y se encontró con dos respuestas de David Ramírez.

Pero si este equipo tiene algo, es que cree en él, que se autocontagia cuando pasan los minutos de optimismo y que sabe que si la cosa está complicada hay empuje suficiente para reconducirla.

Fueron llegando los goles como lluvia de mayo caída del cielo. Conforme los isleños conseguían marcar, todos se contagiaban de entusiasmo y hubo un momento en que la grada y el equipo habían conectado lo suficiente para terminar la locura que fue el primer tiempo con una impresionante remontada.

Todo tuvo otro color en el final de la primera parte y la ovación con la que se despidió al equipo estaba más que merecida. Y ahora tocaba lo que tocaba, el no jugar, el controlar, el no tener despistes defensivo, el defender con balón, estar unidos, juntitos y esperar la oportunidad.

Esas directrices quedaron marcadas y lejos de continuar con la locura que fue la primera parte, la segunda fue de control, hasta la llegada del cuarto, de la culminación y de la certificación de la victoria. Pérez Herrera fue colocando las piezas conforme se le fueron lesionando sobre el campo e imprimió a sus jugadores el carácter que ha hecho mella durante toda la temporada para vencer a un equipo que venía enrachado, que se había puesto con cero a dos en el marcador y que tenía mucho peligro.

Con la victoria, el San Fernando se coloca séptimo, pero todavía no está matemáticamente salvado, aunque sí virtualmente. Los números dicen que hay 5 puntos de diferencia con el Mérida en play out y que quedan 6 por disputar, pero también dicen que hay hasta nueve equipos por debajo que tienen que ganar prácticamente todo, y que los isleños no van a sumar más en lo que resta. Sería increíble y si algo tiene este San Fernando es que cree sobremanera en él.