Bautista enmienda el primer punto perdido

Roberto Bautista ganó en tres sets a Ante Pavic (6-4, 6-2 y 6-3) y enderezó la situación de España en el enfrentamiento ante Croacia, que se adelantó con la dramática victoria de Franko Skugor contra Pablo Carreño (3-6, 6-3, 6-4, 4-6 y 7-6(6)).

Bautista, más habituado a compromisos de enjundia, con cinco títulos ATP en su historial y considerado como el decimosexto jugador del mundo, dominó el duelo de arriba abajo y evitó contratiempos de cualquier tipo.

La primera raqueta española en Osijek solventó el compromiso en dos horas y cuatro minutos. Nada que ver con el duelo eterno que afrontó previamente Pablo Carreño, que acusó la presión y la responsabilidad para caer ante un rival menor, instalado más allá de los 200 primeros puestos del escalafón mundial.

En su retorno a la máxima categoría de la Copa Davis, España salió indemne de la primera jornada. Abrió la sesión Carreño, que acusó la repercusión de la competición. Sólo una participación en la Davis había vivido previamente. Fue el pasado año, contra Rumanía, y en un punto intrascendente. Por primera vez asumía un papel relevante en este torneo y lo acusó. Desperdició tres puntos de partido.

Se topó con el entusiasmo de Franko Skugor, un tenista sin apenas repercusión. Con menos que perder mantuvo el tipo en un partido de idas y vueltas. Y no dejó pasar su ocasión para apuntarse el triunfo en un choque dramático que tuvo prácticamente perdido y que terminó por ganar.

La clave estuvo en el quinto set. Carreño se situó con 3-0 en la manga decisiva y con 5-3 sacó para cerrar el partido, pero no pudo. Presa de la tensión dejó escapar su servicio y devolver al partido a su rival. A continuación, al resto, tuvo tres puntos de partido. Pero Skugor se sostuvo, aguantó y llevó al tie break, donde fue el mejor.

A continuación, Roberto Bautista cumplió en su enfrentamiento contra Ante Pavic y enderezó la situación de España. "Aún hay tres puntos en juego. El dobles va a ser importante para poder llegar con ventaja a la última jornada", aventuró Bautista.

"Es muy difícil hacer un partido completo en la Copa Davis. He hecho un partido muy serio y por suerte no he tenido complicaciones", agregó el número uno español. Hoy se celebrará el encuentro de dobles en el que se retan los locales Marin Draganja y Nikola Mektic y los españoles Feliciano López y Marc López.