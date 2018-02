El Barcelona más pragmático: ¿será suficiente?

Stamford Bridge asistió el martes a la versión más pragmática y resultadista del Barcelona, la mostrada por los azulgranas en el último mes, y hoy cabe preguntarse: ¿Es suficiente para ganar la Liga de Campeones?

Ernesto Valverde diseñó para el Barcelona un conjunto científico, un equipo solidario y competitivo que no seduce, pero que consigue resultados. No enamora como antaño, pero sigue vivo en la carrera por el triplete. La cuestión es ver si en la Liga de Campeones será suficiente con mostrar esa versión, una incógnita que sólo se resolverá con el paso de los partidos. Por ejemplo, al Madrid le alcanzó en 2014 y 2016. No necesitó jugar bien, sino aplicar gen competitivo y tener dosis de fortuna.

Los números indican que los azulgranas continúan de lleno en la carrera por el triplete

Suerte también tuvo el Barcelona en Stamford Bridge, pues igualó cerca del final con un regalo de la defensa local y, por supuesto, el talento de Andrés Iniesta para asistir y el impecable golpeo de pelota de Lionel Messi para definir. El Chelsea estrelló dos balones en los palos y ya se empieza a hablar de "la flor de Valverde", terminó acuñado para definir la suerte de un entrenador.

La prensa de Barcelona asume que el equipo no seduce. "Supo salir vivo de una emboscada mortal y demostró que, a pesar de que tiene días muy exquisitos, es también el Barça más pragmático y también más curtido de los últimos años", opinó ayer el diario Sport. Según Mundo Deportivo, "seguramente estos futbolistas todavía están bajo el síndrome de la temporada pasada cuando en París y Turín les marcaron siete goles".

Lo cierto es que el Barcelona mostró durante el último mes su lado más débil. No marca más de dos goles en un partido desde el 21 de enero, cuando venció 0-5 al Betis, y generalmente está resolviendo a base de resistir, agruparse, mantener el orden en su extraordinaria presión y aprovechar alguna de sus ocasiones, generalmente en el tramo final.

Mientras, Valverde demuestra tener poca confianza en su banquillo y una prueba es el francés Dembele, un fichaje de más de 100 millones de euros. Reapareció de su lesión el 11 de febrero ante el Getafe, con 30 minutos de juego, y desde entonces no ha vuelto a entrar. Ante el Chelsea, el técnico prefirió sacar en la segunda parte a Aleix Vidal. Además, el Barcelona echa de menos en la Liga de Campeones a Luis Suárez, quien aún no ha anotado un solo tanto en la presente edición del torneo.

Pero los números son tozudos y este Barcelona permanece en la carrera hacia el triplete: es líder sólido de la Liga, jugará la final de la Copa del Rey y se acercó en Londres a los cuartos de final de la Liga de Campeones. De momento le alcanza con lo que hace.