Barça y Betis, de la mano en el homenaje

Los aficionados que acudieron ayer al Camp Nou para presenciar el Barcelona-Betis, correspondiente a la primera jornada, rindieron un emotivo homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils e insistieron que tampoco tienen miedo. Tras guardar un respetuoso minuto de silencio, los presentes en el estadio azulgrana corearon uno de los emblemas más repetidos por la ciudadanía tras los atentados: "No tinc por" ("No tengo miedo"). El ex entrenador del Betis, Lorenzo Serra, y el director de relaciones institucionales, Rafael Gordillo, ya tuvieron en nombre de su club un bello gesto de solidaridad horas antes, al acercarse a Las Ramblas, junto a varios directivos del Barça, a depositar flores en memoria de las víctimas.