Banquillos inestables

No hubo sorpresas y los dirigentes del Nástic de Tarragona aceptaron ayer la dimisión presentada la semana pasada por su hasta ahora entrenador, Vicente Moreno, que deja el cargo arrastrado por la dinámica negativa del equipo, colista de LaLiga 1|2|3 con sólo 16 puntos después de 19 jornadas. El club señaló en un comunicado que ambas partes llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato del técnico y el linense Juan Merino, ex jugador y ex entrenador del Real Betis, tiene muchas papeletas para hacerse cargo del cuadro catalán con la misión de tratar de lograr la permanencia.

Hasta cinco entrenadores han caído en las últimas cuatro jornadas. Los banquillos de Segunda División A están sufriendo una auténtica sangría. Casi la mitad de los 22 equipos han cambiado de míster cuando todavía restan dos jornadas para el cierre de la primera vuelta de la Liga. Nueve son los clubes que empezaron la temporada con un técnico que ya no está en el vestuario. El primero en caer fue Juan Eduardo Esnáider en el séptimo capítulo liguero tras perder (0-2) en casa ante el Girona, una derrota que colmó el vaso de la paciencia de los responsables de la entidad madrileña, que apostaron por José Bordalás y con él llegó la reacción. Cogió al equipo en la penúltima posición, metido de lleno en zona de descenso, y lo ha impulsado hasta la actual tercera plaza con claras aspiraciones de regresar a Primera División.

Dos episodios después, en el noveno, el destituido fue Cosmin Contra en el Alcorcón, entonces ubicado en los puestos que conducen a Segunda División B. Tomó el testigo Julio Velázquez, que sacó al equipo de la parte más peligrosa hasta el 17º peldaño que ocupa ahora, un solo punto por encima del abismo.

La 15ª posición en la que habitaba el Real Zaragoza en la 11ª jornada tras empatar en el campo del Real Valladolid llevó a la directiva del club maño a prescindir de Luis Milla tras acumular una racha negativa de seis partidos sin ganar, todo un lastre para un equipo obligado a pelear por el ascenso. Cogió las riendas ex el cadista Raúl Agné, que ha devuelto al cuadro aragonés a la batalla de arriba en el octavo puesto, empatado con el sexto -el Huesca-.

El Rayo Vallecano parecía un ciclón cuando goleó (3-0) con facilidad al Cádiz en la octava jornada, pero cinco semanas después José Ramón Sandoval se convertía en el cuarto entrenador despedido. Rubén Baraja se hizo cargo de la escuadra madrileña, a la que no consigue levantar de la 16ª plaza en la que se hallaba en su aterrizaje.

En la 16ª llegó la mala noticia para José Luis Oltra, a quien una malísima racha de nueve encuentros seguidos sin vencer le costó el puesto en el Córdoba. Luis Carrión tomó el mando y en tres jornadas ha logrado subir a su equipo de la 16ª a la 14ª posición, aunque sigue cerca del peligro.

Sin salir de esa jornada, Carlos Terrazas vivió la cara más amarga de la carrera de entrenador cuando el Mirandés acordó su despido empujado por las nueve semanas consecutivas sin ganar. El ex cadista Claudio Barragán se hizo cargo del cuadro burgalés, al que en tres jornadas ha llevado de la última plaza a la 18ª en plena lucha por la salvación.

Fernando Vázquez, un histórico de los banquillos, no pasó del 17º capítulo en el Mallorca, al que dejó muy cerca de la zona de descenso (el 17º) cuando fue despedido. Su sustituto, Javier Olaizola, no ha impedido que el equipo caiga a los puestos que conducen al precipicio (20º), aunque dispone de margen de sobra para reaccionar.

El penúltimo en caer -antes de la marcha de Moreno- fue José María Salmerón, al que la errática trayectoria del UCAM Murcia -debutante en la categoría- le pasó factura en la 18ª jornada tras caer en casa frente al Lugo. Francisco Rodríguez encara el difícil reto de sacar al conjunto universitario, penúltimo clasificado, de la zona de descenso.